Pemphigus paranéoplasique : de quoi est mort Prince Waly et quels sont les symptômes ?

Le pemphigus paranéoplasique est une maladie très rare et presque toujours fatale.

Une maladie très rare, appelée pemphigus paranéoplasique, a emporté le rappeur Prince Waly, de son vrai nom Moussa Magassa, ce dimanche 4 octobre 2026 à l'âge de 34 ans. Selon son label qui a annoncé son décès sur Instagram, l'artiste s'est éteint "des suites d'une longue maladie contre laquelle il se battait avec courage depuis 8 ans". Ces dernières années, le rappeur avait notamment été confronté à un cancer du thymus, puis à une maladie auto-immune rare : le pemphigus paranéoplasique.

Les problèmes de santé de Prince Waly ont commencé en 2019. Dans une interview accordée à l'Abcdr du Son, il racontait avoir d'abord souffert d'une simple extinction de voix. Mais "après deux ou trois mois, on a su que c'était un cancer", et plus précisément un thymome, expliquait-il. La tumeur était située sur un nerf contrôlant les cordes vocales, ce qui avait provoqué la perte de voix. Après des mois de traitements, l'artiste avait ensuite annoncé être en rémission de ce cancer fin 2021.

Mais Prince Waly a ensuite développé un pemphigus paranéoplasique, une maladie auto-immune extrêmement rare. Selon Orphanet, environ 500 cas seulement ont été décrits dans la littérature médicale à travers le monde. Le pemphigus paranéoplasique est généralement associé à des tumeurs, en particulier les lymphomes et la leucémie lymphoïde chronique, mais des thymomes peuvent également être concernés.

Pemphigus paranéoplasique : quels sont les symptômes ?

Le pemphigus paranéoplasique se caractérise surtout par une atteinte très importante des muqueuses. Les lésions touchent généralement la bouche : des érosions, des cloques et des ulcérations douloureuses peuvent apparaître sur les lèvres, la langue, le palais ou dans la gorge. Ces lésions peuvent rendre particulièrement difficiles l'alimentation et la parole. L'œsophage, les yeux ou encore les muqueuses peuvent également être atteints.

Des symptômes cutanés peuvent également apparaître, mais ils sont très variables. Il peut s'agir de cloques, d'érosions, de plaques rouges ou de lésions. Elles peuvent être étendues et provoquer d'importantes démangeaisons. La maladie touche aussi souvent certains organes internes, notamment les poumons et le système digestif. Une complication particulièrement grave est la bronchiolite oblitérante, une atteinte des petites voies respiratoires pouvant entraîner une insuffisance respiratoire.

Y a-t-il un traitement pour soigner le pemphigus paranéoplasique ?

La prise en charge du pemphigus paranéoplasique vise à contrôler la réaction auto-immune, notamment avec des corticoïdes et, si nécessaire, d'autres traitements immunosuppresseurs. Mais malgré les traitements disponibles, le pemphigus paranéoplasique est une maladie particulièrement sévère. Orphanet indique qu'il est "souvent fatal (dans 90 % des cas), notamment en raison des infections sévères, de l'évolution de la maladie tumorale ou des complications pulmonaires. Le pronostic dépend toutefois notamment de la tumeur associée et de la réponse aux traitements.