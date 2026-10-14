Qu'est ce que l'adénocarcinome pulmonaire, le cancer du poumon dont souffre le Pape Léon XIV ?

Opéré après la découverte d'un nodule pulmonaire, le pape Léon XIV a été diagnostiqué d'un adénocarcinome. Que sait-on de ce cancer ?

Le pape Léon XIV a été opéré après la découverte d'un nodule pulmonaire lors d'un examen de routine. L'intervention, qui s'est "bien déroulée", a détecté un adénocarcinome pulmonaire, une forme de cancer du poumon. Le lobe inférieur de son poumon droit a été retiré. Le Vatican a indiqué que la tumeur était "bien circonscrite" et avait été détectée "à un stade très précoce". Quels sont les symptômes de ce type de cancer du poumon ? Peut-on le soigner ? Quel est son pronostic ? Voici ce qu'il faut savoir.

Quels sont les symptômes de l'adénocarcinome pulmonaire ?

L'adénocarcinome pulmonaire est la forme la plus courante de la famille des cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC), qui représentent environ 85 % des cancers du poumon, selon la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Au début de la maladie, l'adénocarcinome pulmonaire évolue sans provoquer de symptômes particuliers. C'est pourquoi il peut être découvert fortuitement, à l'occasion d'un examen réalisé pour une autre raison ou d'un bilan de santé.

Lorsque des symptômes apparaissent, il peut s'agir d'une toux persistante, de crachats de sang, de difficultés respiratoires, d'une respiration sifflante, d'une voix enrouée, de douleurs thoraciques, ou encore de signes plus généraux comme une perte de poids inexpliquée ou une diminution de l'appétit. Si la maladie se propage à d'autres organes, des signes supplémentaires peuvent apparaître. Les symptômes ne sont pas spécifiques à l'adénocarcinome pulmonaire. "Tous les cancers du poumon, y compris l'adénocarcinome, présentent des symptômes similaires", précise l'université d'Harvard.

Quel est le traitement de l'adénocarcinome pulmonaire ?

La prise en charge de l'adénocarcinome pulmonaire, comme pour tout cancer du poumon, dépend notamment du stade de la maladie, de la localisation de la tumeur, de son extension éventuelle aux ganglions ou à d'autres organes, ainsi que de l'état de santé général du patient.

Plusieurs options de traitement existent. "Si le cancer ne s'est pas propagé, la chirurgie est généralement le traitement de choix", précise Harvard. Elle consiste à retirer la tumeur avec une partie du poumon (ou sa totalité), ainsi que les ganglions lymphatiques.

En complément ou à la place de la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie font aussi partie des principaux traitements. La stratégie est définie au cas par cas par une équipe médicale spécialisée. D'autres traitements sont également disponibles, notamment les thérapies ciblées et l'immunothérapie.

Quel est le pronostic de l'adénocarcinome pulmonaire ?

Le pronostic dépend avant tout du stade auquel le cancer est diagnostiqué. Lorsqu'il est détecté à un stade précoce et qu'il est limité au poumon, il peut être traité plus facilement qu'un cancer plus avancé et étendu.

Selon l'American Cancer Society, pour les cancers bronchiques non à petites cellules, le taux de survie relative à cinq ans est d'environ 67 % lorsque la maladie reste limitée au poumon. Il descend à environ 40 % lorsqu'elle s'est propagée aux tissus ou aux ganglions voisins, et à seulement 12 % lorsqu'elle a atteint des organes éloignés. En France, d'après l'Institut national du cancer, le pronostic tous stades confondus est de 20 % à 5 ans. Pour l'instant, le Vatican n'a pas donné de précisions sur le stade du cancer du Pape Léon XIV, ni sur la suite de sa prise en charge.