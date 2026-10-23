Shamonda : un homme est mort en France, que sait-on de ce virus jamais détecté chez l'humain avant ?

C'est la première fois dans le monde que ce virus, qui touche normalement les bovins, est détecté chez l'Homme.

Si vous n'aviez jamais entendu parler de ce virus, c'est normal : il n'avait jamais été détecté chez un humain. Un patient infecté par le virus Shamonda est décédé début octobre aux Hospices civils de Lyon, ont annoncé les autorités sanitaires françaises ce jeudi 22 octobre. L'homme était atteint d'une maladie "très grave" et était "fortement immunodéprimé", ce qui le rendait plus vulnérable aux infections. Selon le ministère de l'Agriculture, il a souffert de complications cérébrales "très probablement liées à l'infection par le virus Shamonda". Des investigations sont toujours en cours pour déterminer précisément le rôle du virus dans sa mort, ainsi que les circonstances de sa contamination. Selon le Directeur général de la Santé, il n'était "ni "éleveur, ni agriculteur, ni en lien immédiat dans son entourage proche avec des bovins".

Qu'est-ce que le virus Shamonda ?

S'il n'avait jamais touché d'humain, le virus Shamonda n'est pas nouveau pour autant. Identifié pour la première fois au Nigeria dans les années 1960, il a ensuite été détecté ponctuellement chez des animaux dans plusieurs régions d'Afrique et au Japon. Mais ce n'est qu'à l'été 2026 qu'il a fait son apparition en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Suisse, où plusieurs élevages bovins ont été touchés.

Les bovins constituent les principaux hôtes du virus Shamonda, mais il peut également infecter des moutons, des chèvres ou encore des chevaux. Sa transmission chez les animaux se fait principalement par la piqûre de petits moucherons. C'est également la piste privilégiée pour expliquer la contamination du patient français. Les autorités soupçonnent une piqûre survenue dans l'est de la France, où le virus circulait chez les animaux au printemps et à l'été 2026. Cette hypothèse reste néanmoins à confirmer.

Que sait-on des symptômes du virus Shamonda chez l'Homme ?

Puisqu'il s'agit du premier cas humain documenté, les symptômes caractéristiques d'une infection par le virus Shamonda chez l'homme sont encore inconnus. L'homme qui en est décédé a souffert de complications neurologiques, mais cela ne signifie pas que le virus provoque forcément de tels symptômes, surtout chez des personnes qui ne sont pas immunodéprimées.

Chez les bovins, les manifestations sont mieux connues : fièvre, diarrhée, baisse de la production laitière et parfois perte d'appétit ou abattement. Ces symptômes sont généralement transitoires. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces symptômes se retrouvent chez l'être humain.

Faut-il craindre une propagation du virus en France ?

Malgré ce décès, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. "Aucun risque sanitaire pour la population générale n'est identifié à ce jour", affirment les ministères de la Santé et de l'Agriculture.

À ce stade, aucune transmission n'a été documentée. Les autorités françaises, qui ont alerté l'Organisation mondiale de la santé (OMS), poursuivent leurs investigations. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies "suit de près la situation" et travaille notamment au renforcement des capacités de dépistage afin de pouvoir identifier d'éventuels autres cas.

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