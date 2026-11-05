Trouble dysphorique prémenstruel : quel est ce trouble psychiatrique dont Hailey Bieber a souffert ?

Hailey Bieber a révélé avoir souffert d'un trouble dysphorique prémenstruel après son accouchement. Cette maladie provoque des symptômes sévères qui peuvent bouleverser le quotidien des femmes touchées.

Hailey Bieber s'est confiée sur un problème de santé encore sous-estimé. Dans une interview accordée à Women's Wear Daily, le mannequin et entrepreneure de 29 ans a révélé avoir souffert d'un trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) après la naissance de son fils, Jack, en août 2024. "Après la naissance de mon fils, j'ai eu quelques difficultés avec cela", a-t-elle avoué.

Dans le podcast SHE MD, la femme de Justin Bieber avait déjà expliqué avoir reçu ce diagnostic six à sept mois après son accouchement. La semaine précédant ses règles était devenue particulièrement difficile : "Pourquoi ai-je l'impression que toute ma vie va prendre fin ?", se souvient-elle. "Toutes ces pensées et émotions tourbillonnent, et tout semble être le problème le plus important au monde", racontait-elle. Mais quel est ce trouble ?

Quels sont les symptômes du trouble dysphorique prémenstruel ?

Le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) est un trouble de l'humeur lié au cycle menstruel, reconnu dans le manuel de référence des troubles psychiatriques (DSM-5). Selon l'association TDPM France, il toucherait entre 1,8 et 5,8 % des personnes menstruées, mais resterait largement sous-diagnostiqué.

Ses manifestations apparaissent généralement après l'ovulation, dans les une à deux semaines précédant les règles, puis s'atténuent rapidement lorsque celles-ci commencent. Les symptômes sont principalement psychologiques : anxiété intense, irritabilité, colère, sautes d'humeur, tristesse profonde, voire symptômes dépressifs. D'autres symptômes peuvent aussi être présents, comme une fatigue importante, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, des changements d'appétit ou des douleurs physiques.

Le TDPM est souvent confondu avec le syndrome prémenstruel (SPM), très fréquent et moins sévère. Mais "contrairement au syndrome prémenstruel, le TDPM peut profondément perturber votre vie professionnelle, vos relations et votre bien-être. Ces deux troubles sont très différents en termes de gravité et d'impact", précise l'International Association for Premenstrual Disorders. Dans les cas les plus graves, des idées suicidaires peuvent apparaître.

Quelles sont les causes du TDPM ?

Contrairement à une idée répandue, le TDPM ne serait pas provoqué par un déséquilibre hormonal. Selon l'association internationale, les personnes concernées présentent généralement des taux d'hormones normaux, mais leur cerveau réagit de manière excessive aux fluctuations naturelles des œstrogènes et de la progestérone au cours du cycle menstruel. Les mécanismes exacts restent toutefois mal compris.

Le trouble peut apparaître à différentes périodes de la vie, notamment à la puberté ou après une grossesse, comme dans le cas de Hailey Bieber. Son intensité peut également évoluer avec l'âge.

Comment diagnostiquer et traiter le trouble dysphorique prémenstruel ?

Le diagnostic repose sur la présence d'au moins cinq symptômes caractéristiques, dont au moins un trouble émotionnel majeur, avec un retentissement important sur la vie quotidienne. Il doit être posé par un psychiatre ou un gynécologue.

Plusieurs traitements peuvent être proposés, selon la gravité des symptômes. Le service de santé britannique NHS cite notamment les antidépresseurs de la famille des ISRS, certains contraceptifs hormonaux et un suivi psychologique. L'activité physique régulière et une bonne hygiène de sommeil peuvent également aider. En cas de symptômes émotionnels intenses avant chaque période de règles, il est donc important de consulter pour obtenir un diagnostic et une prise en charge adaptée.