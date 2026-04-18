Maladie à corps de Lewy : quels sont les symptômes de la maladie qui a emporté Nathalie Baye ?

Nathalie Baye, dont le décès a été annoncé le 18 avril 2026, souffrait depuis plusieurs mois d'une maladie, la maladie à corps de Lewy. Cette pathologie peu connue toucherait pourtant 200 000 personnes en France.

Elle avait déjà emporté une icône de la télévision, Catherine Laborde, présentatrice de météo à TF1 pendant 28 ans, et décédée le 28 janvier 2025 des suites de la maladie à corps de Lewy. Cette pathologie a fait ce samedi 18 avril 2026 une autre victime très médiatisée, Nathalie Baye. L'actrice en souffrait depuis plusieurs mois et son décès a été annoncé ce samedi.

Cette maladie peu connue du grand public est pourtant la deuxième démence la plus courante après la maladie d'Alzheimer. La maladie (ou démence) à corps de Lewy est une maladie neurodégénérative qui se caractérise notamment par une perte progressive des fonctions cognitives : mémoire, langage, etc.

Elle est souvent confondue avec d'autres maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson, puisque les symptômes se rapprochent. "C'est une maladie complexe qui emprunte certains symptômes à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson, donc difficile à reconnaître ou à diagnostiquer", d'après la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau.

Quels sont les symptômes de la maladie à corps de Lewy, la maladie dont souffrait Nathalie Baye ?

Les personnes atteintes de la maladie à corps de Lewy souffrent de divers symptômes. Les premiers sont cognitifs, très similaires à ceux de la maladie d'Alzheimer. On retrouve alors des troubles de la mémoire, de la pensée, de la communication, du comportement, et une désorientation. Mais la maladie à corps de Lewy se différencie de la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle est caractérisée par des fluctuations de la fonction cognitive au début de la maladie, ainsi que des hallucinations visuelles et/ou auditives.

De l'autre côté, cette pathologie provoque aussi des symptômes moteurs, similaires à la maladie de Parkinson. Les patients atteints de la maladie à corps de Lewy souffrent en effet d'une raideur musculaire, de tremblements et d'une difficulté à se déplacer. D'après l'association France Alzheimer, les premiers symptômes de la maladie à corps de Lewy "peuvent être très légers et sans conséquences, comme une modification de l'écriture manuscrite, une démarche traînante, des blocages, des problèmes d'équilibre puis des chutes, une expression figée, une réduction de l'intensité de la voix".

Les deux maladies peuvent ainsi être confondues, et sont liées : environ 40 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent également - généralement des années plus tard - de la maladie à corps de Lewy, comme c'était le cas de Catherine Laborde.

Comme pour la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, il n'existe pas de traitement curatif. Des médicaments sont par contre utilisés pour limiter les symptômes et ralentir la progression de la maladie. En France, environ 250 000 personnes seraient atteintes de cette maladie, et la majorité des cas ne seraient pas diagnostiqués.