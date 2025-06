Comment se protéger du chikungunya ? Voici deux conseils de l'Institut Pasteur

Alors que près de 1500 cas de chikungunya, dont un autochtone, ont été déclarés en métropole depuis le début de l'année, plusieurs mesures existent pour limiter les risques.

La France n'avait pas connu autant de cas de chikungunya depuis de nombreuses années. Depuis le début de l'année 2025, près de 1500 cas ont été recensés en métropole, dont plus de 500 entre le 1er mai et le 10 juin. Un cas autochtone, donc déclaré sur le territoire, a même été détecté en juin. Alors que "la période actuelle en France hexagonale est considérée comme la période la plus à risque de transmission locale" d'après Santé publique France, comment peut-on réduire le risque d'attraper le chikungunya ?

Individuellement, la prévention du chikungunya consiste à éviter de se faire piquer par les moustiques. Il faut particulièrement se protéger la journée, puisque les moustiques tigres, vecteurs du virus présents sur la majorité de l'Hexagone, piquent surtout la journée. Il existe plusieurs moyens d'éviter les piqûres de moustiques : les répulsifs, les vêtements longs, les diffuseurs électriques, les serpentins ou encore les moustiquaires.

Éviter les piqûres de moustiques permet de se protéger soi-même mais aussi de protéger les autres. Une personne touchée peut en effet le transmettre à d'autres personnes si elle se fait piquer par un moustique tigre qui pourra ensuite infecter quelqu'un d'autre. Justement, la prévention du chikungunya est aussi collective, puisqu'elle passe par la lutte anti-vectorielle, donc contre les moustiques. Cela "consiste à l'emploi d'insecticides ainsi qu'à l'élimination des points d'eau stagnante qui représentent de potentiels gîtes larvaires", rappelle l'Institut Pasteur.

Enfin, un vaccin a été autorisé en Europe en 2024. Il est seulement indiqué à La Réunion et à Mayotte où le virus circule. La vaccination est recommandée pour les personnes de 18 à 64 ans qui présentent des comorbidités, et donc à risque de formes graves. Le vaccin n'est pas indiqué pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, ni les voyageurs se rendant dans ces territoires.