Ce test sanguin peut détecter le cancer bien avant le diagnostic

Un nouveau test, capable de détecter très précocement la maladie dans le sang, pourrait révolutionner le diagnostic du cancer.

Les cancers sont la première cause de mortalité en France, avec plus de 150 000 décès par an. Au delà de la prévention et des traitements, le diagnostic est un enjeu de taille. Plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de survie sont élevées. C'est pour cette raison que de nombreux chercheurs autour du monde tentent depuis des années de trouver de nouvelles méthodes pour diagnostiquer les cancers mieux et plus tôt.

Des scientifiques de la célèbre université américaine Johns Hopkins ont justement apporté leur pierre à cet édifice. Ils ont en effet découvert qu'il était possible de détecter le cancer dans le sang plusieurs années avant le diagnostic, bien plus tôt qu'ils ne le pensaient. Pour y parvenir, ils ont analysé le sang de 52 personnes avec "des techniques de séquençage très précises et sensibles", expliquent-ils dans un communiqué.

Parmi les personnes étudiées, la moitié a eu un diagnostic de cancer dans les 6 mois après le prélèvement de sang, et l'autre moitié n'a pas eu de diagnostic. Chez une partie des patients atteints de cancer, des échantillons de sang prélevés plus de 3 ans avant le diagnostic ont aussi été étudiés.

Les chercheurs ont alors pu détecter "le matériel génétique libéré par les tumeurs" dans le sang prélevé plus de 3 ans avant le diagnostic. Ce test est "prometteur pour la détection des cancers à un stade très précoce", estime le professeur d'oncologie Bert Vogelstein, un des principaux auteurs de l'étude publiée dans la revue Cancer Discovery le 22 mai 2025.

Ce test, s'il prouve son efficacité pour la détection très précoce des cancers dans des études de plus grande ampleur, représente un espoir immense. "Trois ans plus tôt, on a le temps d'intervenir. Les tumeurs sont probablement beaucoup moins avancées et plus susceptibles d'être guéries", espère l'auteur principal de l'étude, Yuxuan Wang, professeur adjoint d'oncologie à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins. Ce test, appelé MCED pour "multicancer early detection" est, comme son nom l'indique, capable de détecter des dizaines de cancers différents avant même que des symptômes ne se déclarent.