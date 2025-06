Le nombre de cas de rougeole explose en 2025, la moitié a été détectée dans ces 9 départements

Le nombre de cas de rougeole depuis le début de l'année dépasse déjà largement le total de cas de 2024. Certains départements sont particulièrement touchés.

La France fait face à une recrudescence inquiétante de rougeole. Depuis le début de l'année 2025 et jusque fin mai, 658 cas ont été déclarés. Cela dépasse déjà "de plus de 35 % le nombre de cas déclarés en 2024", d'après le dernier bilan de Santé publique France publié le 23 juin. Si le pic "semble avoir été atteint en mars", le nombre de cas "reste à un niveau élevé en particulier dans certaines régions".

Depuis le début de l'année, certaines régions sont en effet particulièrement touchées par la rougeole. Plus de la moitié des départements en France hexagonale "ont rapporté au moins un cas". Mais 9 départements regroupent plus de la moitié de la totalité des cas survenue en France en 2025. Il s'agit : du Nord, des Bouches-du-Rhône (50 cas), de l'Isère et de la Haute-Savoie (39 cas chacun), de l'Hérault (27 cas), de Paris (25 cas), de la Seine-Saint-Denis (22 cas), du Pas-de-Calais (22 cas) et du Val d'Oise (20 cas).

Carte du nombre de cas de rougeole par département en France entre le 1er janvier et le 31 mai 2025. © Santé publique France

La rougeole est une maladie virale particulièrement contagieuse. Elle touche surtout les enfants, qui représentent environ 40 % des cas. Elle provoque de la fièvre, de la toux ainsi qu'une éruption cutanée sur l'ensemble du corps. Mais elle peut "entraîner des complications sévères voire la mort" d'après l'Organisation mondiale de la santé. Certaines personnes sont particulièrement à risque de formes graves : les jeunes enfants, les immunodéprimés et les femmes enceintes. Depuis le début de l'année, 222 personnes se sont rendues aux urgences ou ont été hospitalisées à cause de la rougeole. Deux personnes en sont décédées.

Heureusement, il existe un vaccin (ROR) obligatoire. Il s'agit du "meilleur moyen de se protéger du virus mais aussi de protéger les personnes fragiles à risque de formes graves qui ne peuvent pas être vaccinées", d'après Santé publique France. Mais même si la majorité des Français sont vaccinés contre la rougeole, la couverture vaccinale "reste cependant inférieure aux 95% requis pour l'élimination de la rougeole" selon Santé publique France. Les personnes nées après 1980 sont ainsi appelées à vérifier leur statut vaccinal.