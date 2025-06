J'ai 19 ans et j'ai déjà Alzheimer, voici quels étaient les premiers symptômes

La maladie d'Alzheimer ne touche pas que les séniors. Des cas extrêmement rares ont été décrits chez des personnes très jeunes, le plus jeune ayant 19 ans.

19 ans, vous avez bien lu. Un jeune homme détient le triste record du plus jeune cas dans le monde diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer. Si cette maladie neurodégénérative touche généralement les personnes de plus de 65 ans, de rares formes précoces peuvent se développer. D'après France Alzheimer, "on estime aujourd'hui en France à 33 000 le nombre de patients de moins de 60 ans atteints".

Dans des cas encore plus rares, la maladie peut même se déclarer bien avant 60 ans. Il s'agit souvent de "formes héréditaires" qui "se développent en général de manière précoce", d'après France Alzheimer. Plus la personne est jeune, plus il est difficile et long de diagnostiquer la maladie. Dans ces cas rares, "les troubles des malades Alzheimer jeunes sont mis sur le compte de dépressions ou autres maladies mentales", note l'association.

La maladie d'Alzheimer ne se manifeste pas seulement par des troubles de la mémoire, même s'ils sont bien sûr présents. Mais, et ce d'autant plus dans les formes précoces, d'autres symptômes apparaissent : troubles visuels et spatiaux, troubles du langage, troubles du comportement...

© 123RF

Le jeune homme de 19 ans a commencé à ressentir des symptômes dès l'âge de 17 ans, d'après son étude de cas publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease. Il a d'abord éprouvé un déclin de la mémoire à court terme. L'adolescent a également commencé à avoir du mal à se concentrer en classe et à lire. Il perdait aussi souvent ses affaires. Son déclin cognitif s'est dégradé si rapidement qu'il n'a pas pu finir le lycée. Lorsqu'il a été pris en charge et diagnostiqué, ses scores de mémoire étaient jusqu'à 87 % plus bas que la moyenne de son âge.

Étonnamment, les médecins de la Capital Medical University de Pékin qui l'ont diagnostiqué n'ont pas identifié de mutation génétique responsable de sa maladie extrêmement précoce. Il n'y avait pas de cas d'Alzheimer dans sa famille, et il n'avait pas non plus de facteurs de risque comme une maladie, une infection ou un traumatisme crânien. D'autres cas de patients à peine plus âgés ont aussi été décrits. Ces cas extrêmement jeunes, et en particulier celui-ci qui est un mystère, perturbent la compréhension de la maladie.