"Il faut se protéger" de ce danger invisible en voiture selon cette experte, il peut vous tuer

De nombreuses personnes sous-estiment voire ne connaissent pas ce danger pour la santé en voiture. Heureusement, il est possible de s'en protéger très facilement.

En voiture, il n'y a pas que les accidents qui sont dangereux. Une autre menace souvent méconnue peut mettre la santé en danger sans qu'on s'en rende compte : les UV. "Mais les vitres empêchent les rayons du soleil de passer", pensez-vous peut-être. Détrompez-vous !

Peu le savent mais il existe bien deux types d'UV : les UVA et les UVB. Ces derniers sont ceux qui provoquent les coups de soleil. Ils peuvent ainsi provoquer un vieillissement de la peau, des tâches et même des cancers. Ces UVB ne passent pas à travers les vitres, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne prend pas de coup de soleil à l'intérieur et donc qu'on se croit protégé... Pourtant, le danger est bel et bien présent même derrière une vitre.

© 123RF

Car si les vitres empêchent les UVB de passer, ce n'est pas le cas des UVA. "Ils passent mais on ne les sent pas", précise la Dr Isabelle Gallay, dermatologue et vice-présidente du Syndicat national des dermatologues-vénérologues. En effet, les UVA ne provoquent pas de coups de soleil puisqu'ils "vont plus en profondeur dans la peau". Par contre, "ils vont aussi être responsables de cancers de la peau. Ils sont encore plus délétères parce qu'on ne va pas s'en rendre compte", alerte la dermatologue.

Ces UVA sont d'ailleurs ceux utilisés - à haute dose - dans les cabines de bronzage, qui sont reconnues pour être cancérigènes. "On sait que l'exposition aux UVA est très nocive. Si on est tout le temps derrière des vitres, on va vieillir prématurément sa peau et on risque d'avoir des carcinomes et des mélanomes", les deux principaux types de cancers de la peau.

Alors lorsque l'indice UV est au-dessus de 3, il est essentiel de se protéger des rayons du soleil, même lorsqu'on n'est pas dehors. En voiture, au travail ou chez soi près d'une vitre, en avion... "Il faut se protéger", insiste la Dr Gallay. Pour cela, on mise sur des vêtements couvrants (et même un chapeau ou une casquette par exemple si on est dans une voiture avec une vitre de toit) et sur la crème solaire. "Elle doit protéger contre les UVB et les UVA. Maintenant la majorité des protecteurs solaires ont une protection anti-UVA aussi", même si elle est moins élevée que contre les UVB. La dermatologue recommande notamment les écrans minéraux, qui renvoient tous les rayons solaires. Bien sûr, les mêmes règles s'appliquent quand on s'expose au soleil à l'extérieur.