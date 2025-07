Dengue ou chikungunya ? Voici les différences entre les deux maladies transmises par le moustique tigre

De nombreux cas de dengue et de chikungunya sont détectés en France depuis plusieurs mois. Quelles sont les différences entre les deux maladies ?

Une piqûre de moustique, mais plusieurs maladies possibles. La dengue et le chikungunya sont des virus transmis par des moustiques du genre Aedes, dont le fameux moustique tigre qui est présent sur la majorité du territoire. Si ces maladies ont le même mode de transmission, sévissent globalement dans les mêmes zones géographiques, et ont des symptômes similaires, elles ont malgré tout plusieurs différences.

D'abord, une personne infectée par le chikungunya est généralement immunisée et ne peut donc pas avoir le virus une deuxième fois. A l'inverse, il existe plusieurs souches du virus de la dengue, et il est donc possible (et même plus grave) d'être infecté plusieurs fois.

Ensuite, les symptômes de la dengue et du chikungunya sont similaires (fièvre, douleurs articulaires, maux de tête...), mais certains diffèrent entre ces deux maladies. La dengue provoque des nausées voire des vomissements, ce qui n'est pas le cas du chikungunya, où les douleurs articulaires sont plus intenses. Aussi, la dengue est plus souvent (50 à 90 % des cas) asymptomatique que le chikungunya (10 à 40 % des cas) d'après la 1ère.

La dengue et le chikungunya se diffèrent surtout dans les formes graves, qui sont rares. Déjà, le chikungunya devient parfois chroniques et dure plusieurs semaines voire mois. Les formes graves du chikungunya touchent principalement les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées et immunodéprimées) tandis que la dengue sévère peut toucher n'importe quelle personne infectée.

Les formes graves de la dengue et du chikungunya ne se manifestent pas par les mêmes symptômes. Une forme sévère du chikungunya provoque des symptômes neurologiques graves, comme une infection du cerveau. La dengue sévère, elle, peut être à l'origine de douleurs abdominales sévères, des vomissements importants, d'hémorragies, d'une tachycardie extrême ou encore d'une défaillance des organes.

Enfin, concernant les traitements et la prévention, il n'existe pas de traitement spécifique pour ces deux maladies, mais les anti-inflammatoires ne doivent pas être utilisés contre la dengue. Un vaccin est seulement disponible actuellement pour prévenir le chikungunya.