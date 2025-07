Ce virus courant est bien plus dangereux qu'on ne le pensait, il multiplie par 5 le risque d'avoir un cancer

Un lien entre ce virus et le cancer avait déjà été établi mais le risque serait bien plus important qu'on ne le pensait.

Tabac, alcool, alimentation malsaine, manque d'activité physique, génétique... On connaît bien ces causes largement prouvées de cancer. Mais d'autres sont moins connues. Par exemple, certains virus peuvent augmenter le risque de développer un cancer. Parmi eux : le virus d'Epstein-Barr (EBV). S'il est méconnu du grand public, il s'agit pourtant du "virus humain le plus courant et le plus persistant. Il infecte environ 95 % de la population mondiale avec une infection asymptomatique à vie". Il peut aussi provoquer une mononucléose... ou pire, un cancer.

Ce virus de la famille de l'herpès a en effet été classé "cancérogène pour l'homme" par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui fait partie de l'OMS, en 1997. Il a déjà été associé à certains cancers, notamment des lymphomes, carcinomes, et cancers de l'estomac. Mais "bien que l'association de l'infection par l'EBV avec certains types de cancer, tels que les lymphomes et le carcinome nasopharyngé, soit bien établie, on dispose de moins de données sur le risque de cancer en général", a expliqué dans un communiqué le Dr Zisis Kozlakidis, coauteur d'une nouvelle étude menée par le CIRC et publiée dans la revue Nature début juillet 2025.

Pour mieux connaître ce risque, les chercheurs ont suivi pendant une décennie l'état de santé de près de 75 000 personnes en Chine. Ils ont ainsi pu observer que les personnes qui avaient des anticorps - et donc avaient été infectées - par le virus Epstein-Barr "étaient près de 5 fois plus susceptibles de développer un cancer" que celles qui n'avaient pas d'anticorps du virus. Pour les cancers déjà associés au virus, le risque était multiplié par 3,2 pour le lymphome et même par... 26 pour le carcinome nasopharyngé !

Les chercheurs ont aussi découvert un lien jusqu'alors méconnu avec certains types de cancers. Les personnes qui avaient des anticorps du virus Epstein-Barr avaient 1,76 fois plus de risque d'avoir un cancer du poumon et 1,7 fois plus de risque d'avoir un cancer du foie.

D'après les chercheurs, près de 8 % des cancers dans le sud de la Chine - là où l'étude a été menée - pourraient "être attribués" au virus Epstein-Barr. C'est quatre fois plus que ce qui avait été estimé précédemment. D'autres études doivent être menées pour confirmer et évaluer ce risque dans d'autres zones du monde.