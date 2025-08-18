Votre coeur s'emballe quand vous buvez une boisson froide ? Vous avez peut-être cette maladie

Des symptômes au cœur en buvant une boisson très froide peuvent être le signe d'une maladie cardiaque courante mais dangereuse.

Quand il fait chaud, quoi de mieux qu'une bonne boisson fraîche pour se désaltérer ? Que ce soit de l'eau, du soda, une limonade maison ou un cocktail, l'effet est tout aussi agréablement rafraîchissant. En tout cas sur le moment... On sait qu'en cas de fortes chaleur, boire une boisson froide est en réalité contre-productif, et peut perturber la capacité du corps à maintenir sa température corporelle.

Boire une boisson très froide peut aussi provoquer des symptômes désagréables : mal aux dents, maux de tête, douleurs abdominales... Mais ce n'est pas tout. Une boisson froide peut aussi être à l'origine de symptômes cardiaques chez certaines personnes. Il s'agit notamment de palpitations et de battements irréguliers du cœur.

Si ces symptômes peuvent presque passer inaperçu, ils ne sont pourtant pas à négliger. Ils peuvent en effet être le signe d'une maladie du rythme cardiaque : la fibrillation auriculaire, ou atriale. Le Dr Grant Simons, chef des services de rythmes cardiaques au Hackensack University Medical Center, a justement mené une étude sur le sujet, publiée en juin 2025. Dans un communiqué, il a expliqué que "bien que le mécanisme exact ne soit pas entièrement compris, il est probablement lié au nerf vague, qui joue un rôle dans la régulation du rythme cardiaque. Le changement soudain de température dû à une boisson froide pourrait stimuler ce nerf, entraînant des modifications du rythme cardiaque chez les personnes prédisposées".

Ces symptômes après avoir bu une boisson froide ne vont pas forcément toucher toutes les personnes atteintes de ce trouble du rythme cardiaque, mais il peut s'agir d'un élément déclencheur. Les personnes qui remarquent ce type de symptômes après avoir bu une boisson froide devraient donc consulter un médecin.

Si la fibrillation atriale est souvent silencieuse, elle peut se manifester par différents symptômes : palpitations cardiaques, douleurs à la poitrine, fatigue inexpliquée, essoufflement, ou encore vertiges. Cette maladie est fréquente : "elle concerne 1 % de la population générale, mais surtout la population âgée (plus de 10 % des plus de 80 ans)", d'après l'Assurance maladie. Il est important qu'elle soit diagnostiquée et traitée, puisqu'elle peut être dangereuse le cas échéant. "20 à 30 % des AVC (accidents vasculaires cérébraux) sont secondaires à une fibrillation auriculaire", précise l'Assurance maladie.