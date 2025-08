De nombreux touristes sont tombés malades après être allés sur cette île européenne très prisée, quels sont les symptômes ?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes rapportent être tombées malades lors d'un voyage sur une île très touristique l'été.

Chaque année, les Français attendent les vacances d'été avec impatience. Beaucoup d'entre eux profitent en effet de cette période pour voyager. Parmi les destinations les plus prisées : l'Espagne et notamment Majorque. Cette île des Baléares en Méditerranée attire de nombreux voyageurs à la recherche de soleil, de plages de sable blanc, d'une mer turquoise, et souvent d'une vie nocturne très animée, notamment à Magaluf. Chaque année, des milliers de jeunes touristes s'y rendent pour faire la fête.

Mais cet été, certains voyageurs qui sont allés à Magaluf ont rapporté y être tombés malade. Ce phénomène a même déjà un nom : le "Magaflu" : la contraction de Magaluf et de "flu" qui signifie grippe en anglais. Les personnes touchées ont en effet souffert des symptômes très désagréables de la grippe : maux de gorge, toux, rhume, fatigue...

A l'heure actuelle, aucun virus rare ne semble être à l'origine de ces symptômes. Il pourrait s'agir tout simplement de la grippe. Les personnes touchées pourraient aussi être devenus malades après avoir fait trop d'excès, notamment une trop grande consommation d'alcool.

Enfin, une autre piste possible est le phénomène bien connu de décompression. Au début des vacances (peu importe la destination), de nombreuses personnes tombent malades. Cela serait dû au fait qu'après plusieurs mois de stress et de manque de repos, le corps peu avoir tendance à "lâcher" et être plus fragile face aux virus.

Pendant les vacances, il est possible de limiter les risques de tomber malade. D'abord, pour éviter l'insolation (et les coups de soleil), il est essentiel de d'éviter de trop s'exposer au soleil, en particulier aux heures les plus chaudes. Ensuite, même si les vacances sont un moment pour profiter, il est préférable de faire attention à son hygiène de vie, en évitant les excès et en dormant suffisamment.

Évidemment, notamment à l'étranger, il faut se méfier des aliments, en particulier crus, et de l'eau (pas toujours potable) qui peuvent être à l'origine d'une intoxication (ou de la fameuse tourista). Enfin, il faut éviter de mettre la climatisation trop froide ou dirigée directement sur le visage. Cela assèche l'air et peut provoquer des symptômes notamment respiratoires chez certaines personnes sensibles. Et si malgré toutes les précautions, on tombe malade, mieux vaut être prévoyant et mettre dans sa valise quelques médicaments de base !