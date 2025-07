Ce sont les premiers symptômes du cancer du foie : il ne faut surtout pas les manquer

Le cancer du foie est un des cancers les plus meurtriers, notamment parce qu'il est souvent détectés tardivement. D'où l'importance de connaître les premiers signes.

C'est un des cancers les plus redoutables. Le cancer du foie fait en effet partie de ceux qui ont le plus mauvais pronostic, avec un taux de survie à 5 ans d'environ 18 % d'après la Ligue contre le cancer. En 2022 (les derniers chiffres disponibles) en France, il a provoqué le décès de 9 000 personnes.

Le cancer du foie est de plus en plus fréquent en France, en particulier chez les femmes. "L'augmentation du taux d'incidence est de 1,6 % par an", précise la Ligue contre le cancer. A l'échelle globale, des experts internationaux ont récemment lancé l'alerte : sans mesures fortes, le nombre de cas va doubler d'ici 2050. Et forcément, le nombre de décès va lui aussi exploser. Pour le réduire, il est notamment essentiel de détecter le plus tôt possible le cancer du foie.

© 123RF

Chez les personnes en bonne santé, hélas "les symptômes de la maladie sont tardifs et peu spécifiques" d'après l'Institut national du cancer. Les premiers signes de l'hépatocarcinome - le type le plus courant de cancer du foie - sont par exemple une fatigue, une diminution de l'appétit et un amaigrissement. En se développement, le cancer du foie peut provoquer d'autres symptômes, comme des nausées et vomissements, de la fièvre ou encore une jaunisse.

Le cancer du foie est donc détecté après l'apparition de ces symptômes - à un stade souvent déjà avancé - ou lors de contrôles de suivi de certaines maladies. La majorité des cancers du foie sont en effet dus à plusieurs facteurs de risque. Parmi eux, les hépatites. "Les virus de l'hépatite B (VHB) et de l'hépatite C (VHC) sont la première cause de carcinome hépatocellulaire dans le monde", précise la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Les hépatites B et C, ou encore une consommation importante et régulière d'alcool, peuvent en effet provoquer une cirrhose. "Quatre cancers du foie sur cinq se développent" justement à partir de cette maladie d'après la Fondation ARC. L'obésité, qui explose dans de nombreux pays, est aussi un facteur de risque. La majorité des cas de cancers du foie sont donc évitables, grâce à la vaccination contre les hépatites, la diminution de la consommation d'alcool et la gestion du poids.