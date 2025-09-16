Faut-il éviter de s'asseoir sur des toilettes publiques ? Voici les maladies qu'on peut vraiment attraper

Les toilettes publiques peuvent être un véritable nid à bactéries et virus. Mais quels sont vraiment les risques pour notre santé ?

Les toilettes - surtout publiques - sont loin d'être un lieu propre. Certaines personnes, en particulier les femmes, ont alors plusieurs techniques pour ne pas toucher directement le siège des toilettes : le nettoyer avec une lingette désinfectante, mettre du papier toilette ou encore faire la chaise. Mais est-ce vraiment nécessaire, ou même utile ?

Certaines maladies peuvent effectivement être attrapées via la cuvette des toilettes, même si cela est très peu probable. D'abord, d'après la BBC, "les papillomavirus humains (HPV), qui causent des verrues génitales, peuvent survivre jusqu'à une semaine sur des surfaces". Mais ils "ne peuvent pénétrer dans votre corps que si la barrière cutanée de votre région génitale est compromise, par exemple en cas d'éruption cutanée ou de blessure, lorsque vous êtes assis sur les toilettes". Il en est de même pour l'herpès génital.

Par contre, il est presque impossible d'attraper d'autres maladies sexuellement transmissibles ou une infection urinaire en s'asseyant sur la cuvette des toilettes. Le risque ne réside finalement pas vraiment dans le fait de s'assoir sur les toilettes... "La menace ne concerne pas votre postérieur, mais votre bouche, à cause de vos mains", a précisé à la BBC Jill Roberts, professeure de santé publique et de microbiologie à l'université de Floride du Sud.

Le risque principal est en effet de toucher des surfaces contaminées, puis de mettre les mains sur votre visage et votre bouche. Certains virus et bactéries qui peuvent être présents au niveau des toilettes, comme E. Coli, Salmonella ou Streptococcus, peuvent provoquer des troubles intestinaux comme des vomissements et diarrhées lorsqu'ils sont ingérés. Mais ces virus et bactéries ne sont pas seulement présents sur les toilettes : lorsque la chasse d'eau est tirée, ils sont projetés et se retrouvent partout autour.

Alors que faire pour limiter les risques ? D'abord, fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau peut limiter la propagation des bactéries et virus. Pour les personnes qui souhaitent se rassurer avant de s'asseoir sur la cuvette, il vaut mieux utiliser une lingette antiseptique plutôt que de mettre du papier toilette qui ne protège pas vraiment. Mais le meilleur moyen de se protéger du risque de tomber malade est de se laver les mains après être allé aux toilettes, et si possible de se les sécher avec une serviette en papier à usage unique.

Enfin, les professionnels de santé conseillent d'éviter de faire la chaise au-dessus des toilettes. Chez les femmes en particulier, le fait de ne pas s'asseoir sur les toilettes oblige à forcer pour uriner, ce qui exerce une pression sur les muscles de la zone pelvienne et ne permet pas de vider correctement la vessie, ce qui augmente le risque d'infection urinaire.

Mais rassurez-vous, les toilettes publiques ne sont pas forcément aussi sales qu'on pourrait le penser, puisqu'elles sont généralement nettoyées régulièrement. Elles seraient finalement plus propres que les toilettes domestiques, qui ne sont souvent pas nettoyées plus d'une fois par semaine.