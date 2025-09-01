Cette partie du corps pourrait révéler Parkinson, un simple examen peut détecter la maladie

Depuis de nombreuses années, la recherche s'intéresse de près à une méthode prometteuse de diagnostic précoce de la maladie de Parkinson.

En France, environ 27 000 nouveaux cas de Parkinson sont détectés chaque année. Cette maladie neurodégénérative se manifeste notamment par des symptômes moteurs comme les tremblements et la lenteur des mouvements, qui permettent de poser le diagnostic. Mais ces "premiers symptômes préoccupants n'apparaissent que lorsque 60 à 80 % des neurones dopaminergiques ont déjà disparu. De nombreux signes précurseurs peuvent se manifester 10 à 20 ans avant le diagnostic", rappelle France Parkinson.

Aujourd'hui, un des enjeux majeurs de la recherche sur cette maladie est de la détecter le plus tôt possible, bien avant les symptômes moteurs. Plusieurs pistes sont aujourd'hui à l'étude. Parmi elles, il y a la détection... grâce aux yeux. Vous avez d'ailleurs déjà peut-être vu ou passé un examen neurologique où le médecin demande de suivre une lumière ou son doigt avec les yeux.

"La rétine est une extension directe du système nerveux central et, conséquemment, elle offre une façon non invasive d'explorer le cerveau. Une réponse inhabituelle de la rétine à des stimuli lumineux pourrait être indicative d'une pathologie qui touche le cerveau", comme la maladie de Parkinson, a expliqué le Pr Martin Lévesque , qui a mené une étude sur le sujet.

Avec son équipe, il a recruté des personnes qui avaient reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson. Les chercheurs ont mené des examens de la rétine, et ont comparé ces résultats avec ceux de personnes en bonne santé. Ils ont ainsi pu observer que "la rétine des personnes atteintes de Parkinson" répondait "différemment de celle des personnes bien portantes à des stimuli lumineux", rapportent-ils.

Cette étude est loin d'être la seule à porter sur cette piste prometteuse. "L'analyse des mouvements oculaires fascine les scientifiques depuis plus d'un siècle, avec des dizaines de milliers d'articles analysant comment le système nerveux central contrôle les mouvements oculaires et comment une maladie neurologique affecte leur comportement normal", d'après la société Neuroclues, qui développe un dispositif d'analyse des mouvements oculaires pour détecter des maladies comme Parkinson.

D'autres pistes avancées de recherche sont en cours, notamment des tests sanguins de diagnostic. Détecter la maladie de façon précoce permettrait notamment de mettre en place un traitement plus tôt. Même si la maladie de Parkinson est aujourd'hui incurable, des solutions thérapeutiques existent pour limiter les symptômes et leur progression.