Une étude prévient : près de la moitié des diabétiques ne savent pas qu'ils sont malades, êtes-vous concerné ?

Le nombre de personnes atteintes de diabète ne cesse d'augmenter depuis des années. Presque la moitié d'entre elles ne sont pas diagnostiqués.

Plus de 800 millions d'adultes sont atteints de diabète dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. C'est 4 fois plus qu'en 1990 ! En France, plus de 4 millions de personnes sont concernées à l'heure actuelle. Pour la Fédération française des diabétiques, "nous sommes face à une véritable épidémie". Mais cette épidémie est silencieuse, puisque presque la moitié des malades ignorent qu'ils souffrent du diabète.

C'est la conclusion d'une étude américaine menée dans plus de 200 pays depuis le début du siècle. Elle a été publiée ce 8 septembre dans la revue The Lancet. Plus précisément, 44 % des diabétiques "ignorent leur état", ont expliqué les auteurs de l'étude dans un communiqué. Pire encore, entre les diabétiques qui ne le savent pas et ceux qui ne sont pas (ou pas correctement) traités, "seulement 21 % de toutes les personnes atteintes de diabète dans le monde bénéficient d'une prise en charge optimale de leur maladie", ont estimé les chercheurs.

L'étude met en évidence "d'importantes disparités régionales en matière de diagnostic et de traitement, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire". Les jeunes adultes étaient la tranche d'âge la plus concernée par le sous-diagnostic. "D'ici 2050, 1,3 milliard de personnes devraient être atteintes de diabète, et si près de la moitié d'entre elles ignorent qu'elles souffrent d'une maladie grave et potentiellement mortelle, cela pourrait facilement devenir une épidémie silencieuse", a déclaré Lauryn Stafford, l'autrice principale de l'étude, dans le communiqué.

Alors comment expliquer qu'autant de diabétiques ne soient pas diagnostiqués ? Le diabète est une maladie qui se développe silencieusement. Résultat, "le diagnostic du diabète de type 2 (le plus courant, ndlr) est souvent tardif, 28 % des patients sont diagnostiqués au stade des complications donnant lieu à l'hospitalisation", d'après la Fédération des diabétiques. Beaucoup de patients sont diagnostiqués par hasard, avant même d'avoir des symptômes.

D'où l'importance de se faire dépister, grâce à une simple prise de sang, à partir de 45 ans, voire plus tôt en cas de facteurs de risque comme le surpoids, le manque d'activité physique, l'hypertension ou le tabagisme. D'après la Fédération des diabétiques, "plus d'un Français sur deux déclare ne jamais avoir réalisé de dépistage du diabète".

Lorsque le diabète est installé, des symptômes peuvent se manifester et doivent pousser à consulter : une augmentation du besoin d'uriner et de la soif, une perte de poids inexpliquée, une fatigue ou encore une vision trouble. Diagnostiquer le diabète le plus tôt possible est essentiel pour le prendre en charge rapidement et ainsi diminuer le risque de complications. Elles sont variées et peuvent être très graves. Il peut s'agir de problèmes cardiovasculaires, oculaires, rénaux ou encore aux pieds.