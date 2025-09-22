Ce cardiologue est formel : "vous pouvez réduire votre risque de crise cardiaque avec la règle 7-11-4"

Les crises cardiaques touchent environ 80 000 Français par an. Heureusement, il est possible de réduire le risque d'en souffrir.

L'infarctus est la première cause de mortalité chez la femme en France. Si l'âge ou la génétique sont des facteurs de risques inévitables, on peut agir sur d'autres. Avec un mode de vie sain, il est en effet possible de réduire significativement son risque de faire une crise cardiaque. "Pour maintenir ton cœur en forme le plus longtemps possible, suis la règle du 7-11-4. Avec ma règle, tu peux réduire ton risque d'infarctus jusqu'à 50 %", a affirmé le cardiologue Aurelio Rojas à Men's Health.

D'abord, le "7" correspond à 7 000 pas de marche par jour. Il a en effet largement été prouvé que la marche améliorait la santé cardiovasculaire : cette activité réduit le taux de cholestérol, la pression artérielle, permet de contrôler le poids, et au final baisse le risque de décès. Une étude publiée dans la revue The Lancet en juillet 2025 avait justement conclu que les personnes qui marchent 7 000 pas par jour ont 25 % de moins de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, et 47 % de moins de moins de mourir d'une cause cardiovasculaire, par rapport à ceux qui marchent 2 000 pas.

Ensuite, le "11" fait référence à 11 minutes d'activité physique intense par jour. Il peut s'agir de marche en pente ou rapide, de la course, de monter des escaliers, de faire de la corde à sauter, du tennis, du football ou encore du basket-ball. Lors d'une activité physique intense, le rythme cardiaque est élevé et la respiration est rapide. Ces activités nécessitent d'être en bonne santé pour être réalisées sans danger : en cas de doute, il est préférable de demander conseil à un professionnel de santé.

Enfin, le "4" correspond à 4 séances de musculation par semaine. Il peut s'agir d'exercices simplement au poids du corps comme le gainage ou les squats. C'est plus que ce qui est recommandé en France, puisque le ministère de la Santé conseille de "faire au moins deux fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre". Les bienfaits de la musculation pour la santé cardiovasculaire ont aussi été prouvés. D'après l'American Heart Association, "les adultes qui pratiquent la musculation ont un risque de maladie cardiovasculaire inférieur de 17 % par rapport aux adultes qui ne pratiquent pas la musculation".

Selon le Dr Rojas, "les études démontrent qu'appliquer la règle du 7-11-4 réduit drastiquement de moitié le risque d'infarctus, même si tu ne changes rien d'autre dans ton mode de vie. Et quelque chose d'aussi puissant, nous ne l'obtenons avec aucun traitement. Au contraire, ne pas suivre cette règle peut mener à des problèmes aussi graves que l'infarctus, l'angine de poitrine ou l'insuffisance cardiaque". Bien sûr, l'activité physique ne suffit pas pour réduire son risque cardiovasculaire : il est aussi essentiel d'éviter le tabagisme, la sédentarité, le surpoids, et d'avoir une alimentation équilibrée.