Il n'y a pas que les trous de mémoire : ces 6 symptômes de la maladie d'Alzheimer sont méconnus

La maladie d'Alzheimer a des conséquences qui vont souvent bien au-delà des troubles de la mémoire.

Quand on pense à la maladie d'Alzheimer, on pense généralement aux troubles de la mémoire. Si ce symptôme est en effet un des principaux, c'est pourtant loin d'être le seul. Les premiers signes peuvent passer inaperçus, retardant le diagnostic. "Savoir comment se déclenche la maladie d'Alzheimer, reconnaître les signaux d'alerte, et consulter au bon moment permet de gagner un temps précieux pour poser un diagnostic et ralentir l'évolution", rappelle France Alzheimer. Si plusieurs de ces symptômes sont présents et s'aggravent dans le temps, cela peut être le signe d'une démence.

D'abord, la maladie d'Alzheimer se manifeste souvent par des symptômes cognitifs autres que les troubles de la mémoire. Il peut s'agir de troubles du langage : les personnes touchées peuvent avoir des difficultés à trouver leurs mots, utiliser un mot à la place d'un autre. "Il peut également être difficile pour elles de suivre ou d'engager une conversation. L'écriture et l'orthographe peuvent également être impactés", ainsi que les calculs, d'après la Fondation Recherche Alzheimer.

Il peut aussi s'agir de difficultés dans les gestes familiers du quotidien, comme les tâches ménagères, faire les courses ou utiliser des objets courants. Organiser, faire plusieurs choses à la fois, ou dans un environnement bruyant, peut également être de plus en plus compliqué. Une personne atteinte d'Alzheimer peut aussi avoir du mal à identifier les visages et les objets. Un autre trouble cognitif dont souffrent souvent les patients atteins d'Alzheimer est la désorientation dans le temps et l'espace.

En dehors des troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer se manifeste aussi souvent par des troubles de la santé mentale. Elle "affecte non seulement la mémoire mais également les émotions et l'humeur, entraînant anxiété, dépression et fluctuations émotionnelles intenses. Les personnes atteintes peuvent éprouver de la confusion et de l'isolement en raison de leur incapacité croissante à reconnaître des lieux ou des visages familiers", selon la Fondation Recherche Alzheimer.

Enfin, la maladie d'Alzheimer est aussi souvent à l'origine de comportements anormaux. Il peut s'agir de l'agressivité, de l'agitation ou encore d'une désinhibition. Des changements dans l'alimentation et le sommeil peuvent aussi être présents. Tous ses symptômes ne sont pas forcément présents chez toutes les personnes atteintes, et ils peuvent se manifester uniquement dans les stades avancés de la maladie.