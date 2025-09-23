Légionellose : quels sont les symptômes de cette maladie qui a fait un mort en Savoie ?

17 cas de légionellose, dont un mort, ont été identifiés en Savoie. Il est essentiel de connaître les symptômes de cette maladie pour réagir rapidement.

La Savoie est touchée par un foyer de légionellose. La préfecture et l'Agence régionale de santé ont annoncé que 17 cas ont été identifiés entre le 16 et le 22 septembre chez des personnes qui résident ou ont fréquenté le secteur d'Albertville. Parmi eux, 6 personnes ont été hospitalisées en réanimation, et une personne est décédée. "Les investigations sont en cours pour tenter de déterminer la ou les sources à l'origine de cette contamination", d'après la préfecture et l'ARS.

Cette maladie est de plus en plus fréquente en France. En 2023, plus de 2 200 cas de légionellose ont été déclarés, dont 196 décès, d'après Santé publique France. La légionellose est une maladie qui peut être très grave : environ 10 % des personnes atteintes en décèdent. Certaines personnes sont plus susceptibles d'être touchées, et de souffrir de formes graves. Il s'agit notamment des personnes âgées, des fumeurs, des immunodéprimés, des personnes qui souffrent de diabète ou encore d'une insuffisance rénale.

La légionellose est une infection respiratoire provoquée par une bactérie. Deux à dix jours après la contamination, la maladie se manifeste d'abord par des symptômes similaires à ceux de la grippe : "fièvre, frissons, toux, difficultés respiratoires et parfois autres signes comme la nausée et la confusion", liste le ministère de la Santé. La maladie peut ensuite s'aggraver, et provoquer une pneumonie, une insuffisance respiratoire et/ou rénale. Des symptômes graves qui peuvent provoquer le décès rapidement.

La légionellose est souvent confondue avec d'autres maladies respiratoires. Après le diagnostic, un traitement antibiotique doit être administré rapidement, généralement à l'hôpital. "Quand le diagnostic et le traitement interviennent tôt, l'issue est généralement favorable", d'après le ministère de la Santé.

Il est possible de prévenir une contamination à la légionellose, qui s'attrape en inhalant des particules d'eau contaminées par la bactérie Legionella, souvent présente dans les réseaux d'eau et systèmes de climatisation. La prévention passe par l'entretien de ces installations, le détartrage et la désinfection des embouts de robinetterie, et en limitant l'eau stagnante. Il est en effet conseillé de faire "couler l'eau froide et chaude au moins 1 fois par semaine au niveau des points d'eau qui sont peu utilisés et après chaque période d'absence prolongée" chez soi.