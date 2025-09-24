"ALERTE SANITAIRE" : pourquoi 11 000 personnes ont reçu ce SMS officiel

Des milliers de Français ont reçu un SMS d'alerte sanitaire sur leurs téléphones.

Une alerte rare, et inquiétante. Les autorités sanitaires ont pris la décision d'activité le dispositif "FR-Alert" en envoyant un message d'alerte sanitaire à 11 000 personnes présentes dans la commune d'Antibes. Le SMS a été envoyé à 10 heures ce mercredi 24 septembre, d'après un communiqué de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Le message reçu était le suivant :

"ALERTE SANITAIRE – Cas de Chikungunya à Antibes

1. Protégez-vous des moustiques (répulsifs, vêtements amples, moustiquaires).

2. Consultez un médecin ou appelez le 04 97 21 31 61 en cas de symptômes (fièvre élevée, douleurs articulaires, éruption cutanée)

3. Éliminez les eaux stagnantes autour de chez vous".

La ville d'Antibes est en effet touché par un foyer majeur de chikungunya, le plus gros foyer jamais observé en France. 103 cas autochtones y ont en effet été détectés. Semaine après semaine, "de nouveaux cas continuent d'être signalés", rappelle la préfecture des Alpes-Maritimes. Au total, 140 cas ont été recensés dans le département, et plus de 300 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Cela représente une grande des cas signalés en France : d'après le dernier bilan de Santé publique publié ce mercredi 24 septembre, 570 cas au total en France depuis début mai, un record. Le nombre de cas devrait continuer à augmenter au cours des prochaines, puisque si l'été est terminé, la période d'activité du moustique tigre dure jusque fin novembre.