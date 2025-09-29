Je suis cardiologue, ces 4 signes d'alerte indiquent que votre coeur a besoin d'un examen

Les signes avant-coureurs d'un problème cardiaque sont peu connus et souvent discrets. Pourtant, les connaître peut vous sauver la vie.

Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France, et même la première chez les femmes. Elles sont à l'origine de 140 000 décès chaque année dans le pays. Nombre d'entre elles pourraient être évitées, notamment si elles étaient détectés plus tôt. Ces maladies se développent souvent silencieusement : connaître les signes d'alerte est essentiel pour les diagnostiquer et traiter le plus tôt possible, et ainsi réduire le risque de complications.

Le premier symptôme est l'essoufflement. Bien sûr, il est normal d'être essoufflé pendant un exercice physique. Mais des essoufflements inhabituels, qui empirent, doivent amener à consulter. "Un essoufflement pendant les activités quotidiennes peut indiquer que le cœur a du mal à pomper le sang efficacement. Il faut surveiller l'essoufflement qui s'aggrave au fil des jours ou des semaines, ou qui limite les tâches simples", a expliqué à The Independant le Dr Oliver Guttmann, cardiologue à l'hôpital Wellington.

Le deuxième symptôme d'un problème cardiovasculaire est une fatigue inhabituelle et inexpliquée. "La fatigue cardiaque est persistante, intense et ne disparaît pas avec le repos", précise le Dr Guttmann. "Les signes avant-coureurs comprennent une sensation d'épuisement après avoir effectué des tâches ménagères simples comme passer l'aspirateur ou faire la vaisselle, le besoin de faire de fréquentes siestes pendant la journée, une faiblesse soudaine qui rend difficiles les tâches quotidiennes comme porter les courses", liste le cardiologue.

Ensuite, les palpitations sont également un signal d'alerte. Elles se manifestent par des battements cardiaques irréguliers au repos, ou par "des battements manqués provoquant des vertiges ou des étourdissements momentanés", explique le Dr Guttmann. "Il ne faut pas ignorer les palpitations fréquentes ou les irrégularités", insiste-t-il. Cela peut être le signe de troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire, qui touche environ 750 000 personnes en France.

Enfin, le quatrième signe d'alerte cardiovasculaire est la douleur dans la poitrine, mais pas une douleur très intense comme cela peut être le cas lors d'un infarctus. "Elle peut être subtile, trompeuse ou intermittente. On la décrit parfois comme une bande qui serre la poitrine. Les personnes peuvent également ressentir une sensation de brûlure ou de douleur qui ressemble à des brûlures d'estomac ou à une indigestion et/ou une douleur irradiant vers les bras (souvent le gauche), les épaules, le cou, la mâchoire ou le dos", précise le cardiologue. Ces symptômes peuvent notamment être le signe d'une angine de poitrine, qui augmente le risque de crise cardiaque.

En cas de symptômes pouvant évoquer un problème cardiaque, il faut se rendre chez un médecin généraliste qui orientera vers un cardiologue si cela est nécessaire. En cas de symptômes d'infarctus (douleur thoracique qui apparait brutalement, essoufflement, fatigue intense et soudaine, sueurs, malaise, douleurs à l'estomac...), il faut appeler le 15 ou le 112 immédiatement.