+ 68 % de mortalité d'ici 2050 : les chiffres alarmants du cancer du sein

Chaque année, Octobre rose est l'occasion d'informer et de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

Le cancer du sein est le plus fréquent, et la première cause de décès par cancer chez les femmes. En 2022, il a provoqué le décès de 12 757 femmes en France, d'après l'Institut national du cancer (Inca). En 2023, plus de 61 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Dans le monde, "chaque minute, quatre femmes sont diagnostiquées avec un cancer du sein et une femme meurt de cette maladie, et ces statistiques ne cessent de s'aggraver", a alerté dans un communiqué la Dr Joanne Kim, scientifique au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) .

Si le nombre de cas et la mortalité continuent sur cette pente, "d'ici 2050, on comptera 3,2 millions de nouveaux cas de cancer du sein et 1,1 million de décès liés au cancer du sein par an" dans le monde, d'après une étude récente du CIRC. Cela représente une augmentation de 38 % du nombre de nouveaux cas, et de 68 % du nombre de décès d'ici 25 ans.

La France fait partie des pays au monde les plus touchés par le cancer du sein. Le pays détient d'ailleurs le (triste) record du plus haut du taux d'incidence, avec 105 cas diagnostiqués pour 100 000 personnes chaque année, d'après l'Organisation mondiale de la Santé. En France, une femme sur 9 aura un cancer du sein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'explication à cela, même s'il y a plusieurs pistes : les femmes françaises sont de plus en plus nombreuses à boire et fumer, à être sédentaires, en surpoids ou obèses - des facteurs de risque majeurs du cancer du sein. Environ un tiers des cancers du sein pourraient d'ailleurs être évités chaque année.

© Statista

Autre donnée inquiétante : les femmes participent de moins en moins au dépistage organisé du cancer du sein. Seules 46 % des femmes ciblées y ont recours, très loin des recommandations européennes établies à 70 %. Pourtant, un dépistage précoce augmente considérablement les chances de guérison, et donc de survie.

Heureusement, certains chiffres concernant le cancer du sein sont rassurants. D'abord, c'est un des cancers avec le meilleur pronostic. La survie à 5 ans est de 89 %, et elle est en augmentation, et la mortalité diminue d'environ 1,2 % par an. Les progrès en matière de dépistage et de traitement ont permis ces améliorations. Des avancées récentes apportent encore plus d'espoir, notamment la possibilité de détecter précisément la présence de cancer et le risque de rechute grâce à une simple prise de sang.