Les chercheurs l'ont prouvé, ces personnes ont plus de risque d'avoir un cancer du pancréas

Une étude de grande ampleur a fait le point sur l'ensemble des facteurs de risque du pancréas. Si certains étaient déjà connus ou suspectés, elle en a identifié des nouveaux.

Le cancer du pancréas est le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes comme les hommes en France. En 2023, près de 16 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Il est de plus en plus fréquent, en particulier chez les femmes (+ 2 % par an), et également de façon inquiétante chez les moins de 50 ans. Le cancer du pancréas est aussi l'un des plus meurtriers, avec près de 13 000 décès par an. Mieux connaître les facteurs de risque de ce cancer est un des enjeux essentiels pour réduire à la fois son incidence et sa mortalité.

Une vaste étude récemment publiée dans The Lancet a justement fait le point sur l'ensemble de ces facteurs de risque. Cette revue a analysé 365 méta-analyses - des synthèses de plusieurs études - portant sur un total de plus de 2,2 millions de cas de cancers du pancréas. Sur 80 facteurs potentiels, 38 ont été "associés à un risque accru de cancer du pancréas", certains ayant plus d'impact que d'autres. Ils ont également identifié des facteurs protecteurs.

Parmi les facteurs qui augmentent le plus le risque, les chercheurs ont confirmé le lien entre le cancer du pancréas et plusieurs maladies, comme la pancréatite chronique. Ils ont également identifié que les personnes "atteintes de maladies hépatiques auto-immunes, les porteurs de mutations du gène BRCA, les patients co-infectés par l'hépatite B et C et les diabétiques nécessitant de l'insuline" présentent "un risque élevé de cancer du pancréas". Leur étude suggère également que "les antécédents familiaux de cancer du pancréas confèrent une augmentation élevée plutôt que modérée du risque".

Ensuite, les chercheurs ont confirmé le diabète et le tabagisme comme "facteurs associés à une augmentation modérée du risque de cancer du pancréas". Ils en ont également "identifié 7 nouveaux" : les maladies inflammatoires de l'intestin, la stéatose hépatique non alcoolique, une mauvaise santé bucco-dentaire, la tuberculose, le fait d'avoir reçu une greffe d'organe solide, un taux élevé de gamma-glutamyl transférase sérique et l'utilisation de médicaments inhibiteurs de la pompe à protons.

Enfin, concernant les facteurs qui augmentent légèrement le risque, les chercheurs ont confirmé la consommation excessive d'alcool, l'augmentation du tour de taille et le groupe sanguin O. Ils ont ajouté 12 nouveaux facteurs de risque à cette liste, dont l'augmentation de l'IMC, l'hypertension, l'apnée du sommeil, la maladie cœliaque, le prédiabète, la stéatose hépatique non alcoolique ou encore la consommation d'antibiotiques ou de benzodiazépines.

Étant donné que beaucoup de ces facteurs de risque sont évitables, le risque d'avoir un cancer du pancréas peut donc être réduit de façon notable. Les chercheurs ont aussi suggéré de nouveaux facteurs protecteurs : les allergies, la chirurgie bariatrique, le fait d'avoir des enfants, ainsi que certains traitements comme la metformine (un médicament contre le diabète), les statines, l'aspirine ou la pilule contraceptive.