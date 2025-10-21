Il peut détecter 50 cancers différents, ce test bientôt disponible ?

Un test peut détecter des dizaines de cancers différents avant même d'avoir des symptômes.

Pouvoir détecter pas moins de 50 cancers différents grâce à un simple test sanguin paraît utopique, mais cela pourrait bien être une réalité prochainement. La société pharmaceutique américaine Grail y croit et a présenté les résultats de son étude. Des résultats très prometteurs, et porteurs d'espoir.

L'étude a été menée auprès de presque 36 000 participants sans symptômes de cancer en Amérique du Nord. Il s'agit de "la plus grande étude" portant sur un tel type de test de "détection précoce de plusieurs cancers", affirme la société. Les résultats montrent que le test a permis de détecter sept fois plus de cancers en un an, par rapport aux seuls dépistages recommandés aux États-Unis (sein, col de l'utérus, colorectal et poumons). Les trois-quarts des cas détectés ne faisaient d'ailleurs pas l'objet d'un dépistage recommandé.

© 123RF

Autre résultat particulièrement encourageant : "plus de la moitié des nouveaux cancers détectés ont été identifiés à un stade précoce, lorsque le traitement est plus efficace et parfois curatif", a précisé le Dr Josh Ofman, président de Grail. C'est une donnée essentielle puisque plus les cancers sont détectés tôt, plus les chances de survie sont élevées.

En termes d'efficacité, plus de 6 résultats positifs sur 10 correspondaient réellement à un cancer. La sensibilité (soit la capacité à correctement détecter un cancer) variait de façon importante entre les différents types de tumeurs : elle était très élevée pour le foie, la tête et le cou, l’œsophage ou encore le pancréas, mais faible pour la vessie ou le lymphome. "Ce qui est particulièrement prometteur, c'est que (le test) présente une forte sensibilité pour les cancers responsables de la majorité des décès, ce qui en fait un outil de dépistage cliniquement pertinent", a ajouté le Dr Ofman.

Le test sanguin était également capable de déterminer la localisation du cancer, avec une efficacité de 92 %, ce qui permet d'éviter des examens supplémentaires et fait gagner un temps précieux dans la prise en charge. Globalement, le Dr Ofman estime que ce test sanguin "pourrait transformer la façon dont nous détectons le cancer à l'échelle de la population".

Les résultats de la prochaine étape, une étude de grande ampleur menée par les autorités sanitaires britanniques auprès de 140 000 personnes, sont attendus dès 2026. La société pharmaceutique a annoncé qu'elle fera alors une demande de mise sur le marché à la FDA, l'agence américaine du médicament. Elle n'a pas indiqué si une telle demande sera faite en Europe.