Après 40 ans, tout le monde devrait faire ces trois bilans sanguins : ils peuvent sauver des vies

Une simple prise de sang peut en dire beaucoup sur l'état de santé. A partir de 40 ans, même si on se sent en pleine forme, il est essentiel de faire certains bilans sanguins.

"Mieux vaut prévenir que guérir". A partir de 40 ans, même sans symptômes, le risque d'avoir certaines maladies peut commencer à augmenter. C'est donc le bon moment pour faire certains examens en prévention. Les bilans sanguins sont des examens de routine mais essentiels pour connaître simplement et rapidement l'état de santé d'une personne. Certains indicateurs sont particulièrement importants, et doivent être testés en priorité chez toutes les personnes à partir de 40 ans. Ils peuvent révéler des maladies qui se développent généralement silencieusement.

Le premier est bien sûr le cholestérol. Plus précisément, un bilan lipidique permet de mesurer le niveau de graisses dans le sang : cholestérol total, HDL (le "bon" cholestérol"), LDL (le "mauvais" cholestérol) et triglycérides. Ce bilan est un indicateur clé de la santé cardiovasculaire. "Le bilan lipidique est recommandé, en dehors de tout facteur de risque cardiovasculaire à partir de 40 ans chez l'homme et 50 ans chez la femme", précise l'Assurance maladie. Il doit en effet être réalisé plus tôt en cas de facteur de risque : antécédents familiaux de problèmes cardiovasculaires, surpoids et obésité, hypertension.

Le deuxième bilan essentiel à réaliser pour les quarantenaires est la glycémie. D'après l'Assurance maladie, "un dépistage est conseillé à partir de 45 ans et si on a un ou plusieurs facteurs de risque" de diabète du type 2 : surpoids, sédentarité, hypertension artérielle, tabagisme, ou encore cholestérol. Comme pour le cholestérol, il est essentiel de diagnostiquer et traiter le plus tôt possible le diabète, qui se développe souvent sans symptômes, afin de réduire le risque de complications graves.

Enfin, un troisième bilan important à réaliser après 40 ans concerne la santé des reins. Un bilan rénal n'est pas nécessairement recommandé à toutes les personnes dès 40 ans, mais il fait partie des examens souvent prescrits aux patients. Les maladies rénales sont très fréquentes et sont souvent silencieuses, d'où l'importance de la prévention et du dépistage précoce. Un bilan est particulièrement indiqué pour les personnes qui ont des facteurs de risque de maladie rénale : l'hypertension et le diabète de type 2 sont les principaux.

Au-delà de ces trois bilans sanguins à faire en priorité, il est aussi essentiel de contrôler régulièrement la tension artérielle, et il est souvent utile de mesurer les globules blancs et rouges, les hormones thyroïdiennes - surtout pour les femmes ménopausées - ou encore certaines vitamines comme la D et la B12. Différents examens sont nécessaires en fonction de l'état de santé de chaque personne, d'où l'importance de consulter son médecin au moins une fois par an. A 45 ans, il est possible de bénéficier d'une consultation gratuite chez un professionnel de santé dans le cadre de "Mon bilan prévention".