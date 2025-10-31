5 fois plus de risque d'AVC : des chercheurs alertent sur les dangers méconnus de la grippe

La grippe ne touche pas seulement les poumons, elle augmente aussi considérablement le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires.

Un risque méconnu, mais pourtant bien réel. La grippe est bien sûr dangereuse pour les poumons, mais elle l'est également pour le cœur. "Nous savons depuis de nombreuses années que la grippe peut augmenter le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs", avait alerté le professeur Thomas F. Lüscher, président de la Société européenne de cardiologie dans un communiqué publié en juin 2025. Une étude majeure a justement récemment fait le point sur ces risques provoqués par la grippe.

Publiée le 29 octobre 2025 dans le réputé Journal of the American Heart Association, l'étude confirme le lien inquiétant entre la grippe et le risque cardiovasculaire. "Dans les semaines suivant un épisode de grippe, le risque de crise cardiaque ou d'AVC peut augmenter de manière spectaculaire", écrit l'American Heart Association dans un communiqué. Dans le détail, la recherche montre que "les personnes sont 4 fois plus susceptibles de subir une crise cardiaque et 5 fois plus susceptibles d'avoir un AVC dans le mois suivant une grippe confirmée en laboratoire".

Mais comment expliquer ce lien ? Lors d'une infection virale (par exemple la grippe), le corps répond en déclenchant une inflammation ainsi qu'une "tendance accrue à la coagulation sanguine — deux phénomènes pouvant persister après la disparition de l'infection initiale. L'inflammation et la coagulation peuvent toutes deux réduire la capacité du cœur à fonctionner correctement, ce qui pourrait expliquer l'augmentation du risque d'infarctus et d'AVC", explique l'American Heart Association. L'inflammation est d'ailleurs connue pour contribuer "à la formation et à la rupture des plaques dans les artères, provoquant ainsi crises cardiaques et AVC".

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réduire ces risques, grâce à la vaccination. "Les mesures de prévention contre les infections virales, y compris la vaccination, peuvent jouer un rôle important dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. La prévention est particulièrement cruciale pour les adultes souffrant déjà de maladies cardiaques ou de facteurs de risque", a insisté le Dr Kosuke Kawai, auteur principal de l'étude. Cela a été prouvé : une étude publiée en 2022 avait conclu que les personnes vaccinées contre la grippe ont 34 % moins de risque d'événement cardiovasculaire majeur, comme l'infarctus ou l'AVC.

En juin dernier, la Société européenne de cardiologie avaient communiqué que "l'ensemble des données disponibles indique que la vaccination doit devenir un pilier fondamental des stratégies de prévention, aux côtés des autres mesures déjà établies" comme la réduction de la pression artérielle et du cholestérol. Une raison de plus de se faire vacciner contre la grippe ! La campagne de vaccination, couplée avec celle contre le Covid-19, a débuté mi-octobre en France. L'an dernier, seuls la moitié des plus de 65 ans et un quart des moins de 65 ans à risque se sont fait vacciner contre la grippe, d'après l'Assurance maladie.