Arthrose du genou : ces 3 méthodes sont "plus efficaces que les médicaments" contre la douleur selon une étude

Les médicaments sont une des bases de la prise en charge de l'arthrose du genou. Mais ce ne serait pas la méthode la plus efficace.

L'arthrose est une véritable épidémie chez les personnes âgées. 65 % des plus de 65 ans sont concernés. Cela représente 10 millions de Français au total, selon l'Inserm. Dans un cas sur trois, ce sont les genoux qui sont touchés : on parle alors de gonarthrose. Hélas, aujourd'hui "aucun traitement ne permet de guérir l'arthrose du genou, rappelle l'Assurance maladie, mais il est possible de ralentir son évolution par des mesures hygiéno-diététiques, des médicaments, de la rééducation…" voire de la chirurgie. Ces solutions permettent aussi de réduire la douleur provoquée par la maladie.

Justement, des traitements médicamenteux sont très souvent proposés aux patients pour soulager la douleur, notamment lors de poussées inflammatoires. S'ils sont efficaces, ils ne sont pas sans risques : ils peuvent notamment provoquer des effets indésirables gastro-intestinaux ou cardiovasculaires. Les alternatives non médicamenteuses sont parfois donc préférables. Une vaste étude a d'ailleurs récemment conclu que les médicaments ne sont pas les méthodes les plus efficaces pour soulager l'arthrose du genou.

© 123RF

Il ne s'agit pas d'une simple étude, mais d'une analyse de 139 essais cliniques, portant sur près de 10 000 personnes au total. L'objectif était de comparer 12 traitements non médicamenteux, comme l'activité physique, les genouillères, la thérapie au laser ou encore la thérapie aquatique. Trois d'entre eux se sont révélées particulièrement efficaces, et même encore "plus que les médicaments".

La première : les genouillères (ou orthèses). D'après les chercheurs, elles "se sont classées en tête dans la plupart des catégories, notamment pour la réduction de la douleur, l'amélioration de la fonction et le soulagement de la raideur". La seconde méthode la plus efficace était la thérapie aquatique, qui "s'est révélée particulièrement efficace pour atténuer la douleur". Et enfin, la troisième méthode la plus efficace était bien sûr l'activité physique, qui fait partie intégrante de la prise en charge de l'arthrose.

Cette étude n'a pas porté sur les types d'activités physiques les plus efficaces, mais d'autres, si, notamment une récemment publiée dans le British Medical Journal. Elle a conclu que "la marche, le vélo ou la natation étaient les plus efficaces pour soulager la douleur, améliorer les mouvements et la qualité de vie en général". D'autres études avaient également mis en évidence les bienfaits apportés par la musculation ou encore le yoga.

Au final, les auteurs de la première étude estiment que "les patients et les cliniciens devraient privilégier" les genouillères, la thérapie aquatique et/ou l'activité physique. Selon eux, ces alternatives aux médicaments sont plus sûres, plus efficaces et moins coûteuses. Évidemment, le traitement doit être décidé avec le professionnel de santé en fonction de la situation de chacun.