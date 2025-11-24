Je suis cardiologue : voici comment baisser votre cholestérol en un mois sans médicament

Avec quelques petits changements dans son alimentation, il est possible de réduire son cholestérol rapidement.

Près d'un Français sur cinq a trop de cholestérol, selon Santé publique France. L'excès de cholestérol est un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, qui sont la deuxième cause de mortalité en France. Heureusement, il est possible de baisser son taux de cholestérol, même sans médicaments. "Un taux de cholestérol élevé est le plus souvent lié au mode de vie et vous pouvez le faire baisser grâce à des changements alimentaires et de mode de vie", a affirmé le Dr Ali Khavandi, cardiologue, au Telegraph.

Une des principales mesures est de remplacer les mauvaises graisses par des bonnes. On limite les acides gras saturés et trans, présents dans les viandes rouges, le beurre, le fromage (sauf ceux allégés en matières grasses comme le fromage blanc), ou encore les viennoiseries. A la place, on privilégie les acides gras insaturés comme l'huile d'olive, de colza, ou les noix. "Si vous voulez manger des graisses saines, limitez-vous aux aliments à ingrédient unique comme les poissons gras, les noix, les graines, les olives et les avocats. L'huile d'olive extra-vierge est réellement une superstar", a expliqué le Dr Khavandi.

Plus généralement, le cardiologue recommande bien sûr de privilégier les aliments bruts et de limiter ceux ultra-transformés, parfois considérés comme sains. "Beaucoup de mes patients pensent que l'option la plus saine est d'acheter tout ce qui est marqué 'faible en calories', 'faible en gras', 'light', 'léger'. Ce sont généralement des aliments ultra-transformés avec du sucre ajouté", note le cardiologue. Les aliments et boissons riches en sucres sont d'ailleurs à limiter.

Parmi les aliments bruts, les légumes sont évidemment à mettre tous les jours dans son assiette pour lutter contre l'excès de cholestérol. Certains sont particulièrement à favoriser : les légumes verts comme le brocoli, le chou-fleur, ou encore l'avocat. Les légumineuses et céréales complètes, pauvres en mauvaises graisses et riches en fibres, sont aussi recommandées.

Un autre changement alimentaire est sous-estimé pour la santé cardiovasculaire : boire moins d'alcool. "Malheureusement cela semble ennuyeux, mais c'est vraiment la mesure la plus simple et le premier changement à effectuer si vous voulez contrôler votre cholestérol", affirme le Dr Khavandi. Il n'y a pas de dose saine : plus la consommation d'alcool est importante, plus le risque cardiovasculaire augmente.

Au-delà de l'alimentation, l'arrêt du tabac et une activité physique régulière sont deux autres mesures majeures pour réduire le cholestérol et le risque cardiovasculaire. Chez certains patients, ces changements de mode de vie ne suffisent pas et des médicaments doivent aussi être prescrits.