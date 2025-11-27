Tuberculose : voici les premiers symptômes à surveiller

Un cas de tuberculose a été détecté à Rouen. Voici les symptômes de cette maladie contagieuse.

La détection d'un cas de tuberculose à Rouen suscite l'inquiétude. Un cas de tuberculose contagieuse a été signalé à l'Université de Rouen. Une enquête menée par l'Agence régionale de santé a identifié pas moins de 150 cas contacts qui sont invités à se faire dépister. Mais "la tuberculose est moins contagieuse que des maladies comme la grippe ou la rougeole : la transmission nécessite habituellement des contacts prolongés rapprochés. Toutes les personnes en contact avec un cas de tuberculose ne seront donc pas systématiquement infectées, ni, encore moins, malades", rassure le ministère de la Santé.

En effet, dans la majorité des cas, la tuberculose ne provoque aucun symptôme et n'est pas contagieuse : elle peut rester ainsi latente pendant des mois, voire des années. Mais "dans 10 % des cas", la maladie devient active et contagieuse. La personne touchée peut alors transmettre la maladie par voie aérienne. Dans cette forme active, la maladie se manifeste par différents symptômes.

© 123RF

Généralement, la maladie touche les poumons. Elle provoque alors une toux prolongée, des douleurs thoraciques, de la fièvre, de la fatigue, des sueurs nocturnes et une perte de poids. La tuberculose peut aussi plus rarement toucher les ganglions, le cerveau, les os... mais elle n'est dans ce cas pas contagieuse. Face à ces symptômes, il est conseillé de consulter rapidement un professionnel de santé, "car un traitement précoce de la tuberculose peut contribuer à enrayer la propagation de la maladie et à améliorer vos chances de guérison", insiste l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La tuberculose peut en effet être guérie grâce à un traitement antibiotique. Mais "elle peut évoluer vers le décès si elle n'est pas traitée", précise le ministère de la Santé.

La tuberculose est en effet une maladie particulièrement dangereuse : si seulement plusieurs dizaines de personnes en décèdent chaque année en France, elle a provoqué le décès de 1,23 million de personnes dans le monde en 2024 d'après l'OMS. Il s'agit de la maladie infectieuse la plus mortelle dans le monde, et "l'une des 10 principales causes de mortalité dans le monde" selon l'Organisation. Certaines personnes sont particulièrement vulnérables face à la tuberculose : les immunodéprimés (à cause d'un cancer, du VIH ou encore d'un traitement), les personnes dénutries, précaires et les migrants, d'après l'Assurance maladie. En France, près de 4 900 cas de tuberculose ont été déclarés en 2023, une hausse de 17 % par rapport à l'année précédente selon Santé publique France.