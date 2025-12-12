1 femme sur 4 a ce problème de santé : il augmente de 80 % le risque de maladies cardiaques

Les femmes de moins de 40 ans sont même encore plus à risque.

Malgré les idées reçues, les femmes sont particulièrement touchées par les maladies cardiovasculaires. C'est même la première cause de mortalité chez elles. De nombreux facteurs de risque (identiques aux hommes) sont déjà bien identifiés. On peut citer le tabagisme, la consommation d'alcool, la sédentarité, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, ou encore le surpoids...

Mais les femmes ont, en plus, des facteurs de risque spécifiques, notamment liés aux changements hormonaux pendant la grossesse ou la ménopause. Une étude majeure a justement montré qu'un problème de santé qui touche uniquement les femmes augmente "considérablement" le risque cardiovasculaire.

L'étude a porté sur plus de 2,7 millions de femmes américaines qui ont été suivies pendant 10 ans. L'objectif était d'estimer si le risque de maladie cardiaque (infarctus, AVC...) était plus élevé chez celles qui avaient été diagnostiquées de ce problème de santé, par rapport aux femmes en bonne santé. "L'ampleur de la relation était frappante", a conclu la Dr Julia D. DiTosto, l'autrice principale.

Ce problème de santé, ce sont les fibromes utérins. Les fibromes utérins sont "la maladie féminine la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer", puisqu'environ une femme sur quatre serait concernée, d'après Fibrome info France, même si la prévalence précise en France est mal connue. Or, selon l'étude, les femmes qui souffraient de ces fibromes utérins avaient ainsi un risque accru de 81 % de développer une maladie cardiovasculaire par rapport à celles qui n'avaient pas de fibromes. Le risque était même encore bien plus élevé chez les femmes de moins de 40 ans, chez qui le risque de maladie cardiovasculaire était 251 % plus élevé !

Si ces fibromes sont des tumeurs non-cancéreuses considérées comme bénignes, elles peuvent provoquer de nombreux symptômes, comme des règles abondantes, longues, douloureuses, des saignements en dehors des règles, des douleurs pelviennes, de l'anémie, ou encore des troubles urinaires. Les fibromes peuvent aussi avoir des conséquences graves, comme l'infertilité, des complications pendant la grossesse, ou, plus rarement, devenir malins.

"Nos résultats suggèrent que les fibromes pourraient constituer un marqueur important pour identifier les femmes à risque cardiovasculaire élevé", estime la Dr DiTosto. Les auteurs de l'étude l'étude disponible dans le réputé Journal of the American Heart Association reconnaissent toutefois que "des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre et confirmer le lien entre la présence de fibromes utérins et l'augmentation du risque cardiaque".

Il y a déjà de potentielles explications de ce lien, puisque "certaines études ont montré que les fibromes et les maladies cardiovasculaires partagent des voies biologiques", notamment des "réponses inflammatoires", d'après la Dr DiTosto. Si ce lien se confirme, les fibromes pourraient ainsi être considérés comme un nouveau facteur de risque cardiovasculaire, incitant à effectuer davantage de prévention sur les nombreuses femmes touchées.