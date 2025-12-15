"Ne les ignorez pas" : je suis oncologue, voici les premiers symptômes d'un cancer digestif

Les cancers digestifs (colorectal, pancréas, estomac...) font partie des plus courants.

Les cancers digestifs sont très fréquents, et certains le sont même de plus en plus en France, comme le cancer du pancréas, ou le cancer colorectal chez les jeunes. Comme pour tous les cancers, plus ils sont détectés tôt, meilleures sont les chances de survie. D'où l'importance de connaître les signes d'alerte. Si chaque type de cancer se manifeste par des symptômes spécifiques, beaucoup de cancers gastro-intestinaux partagent des signes communs.

Les cancers gastro-intestinaux peuvent d'abord se manifester par des symptômes généraux. "Certains symptômes ne sont pas propres aux cancers digestifs : fatigue inhabituelle, perte d'appétit, amaigrissement involontaire", indique sur son site l'Institut Curie. Mais "d'autres signes orientent d'emblée vers un cancer digestif". La Dr Ardaman Shergill, oncologue spécialiste des cancers gastro-intestinaux, a également listé certains signes qui peuvent indiquer un cancer digestif.

"Parmi les signes avant-coureurs que nous observons figurent des douleurs persistantes, une perte de poids rapide, des changements dans les habitudes intestinales et des saignements. L'anémie est également un sujet de préoccupation. Elle peut provoquer notamment de la fatigue, des ballonnements, une sensation de pression abdominale et même des palpitations", a indiqué la Dr Shergill dans un article de l'université de Chicago.

Les cancers gastro-intestinaux, notamment le cancer colorectal, peuvent en effet provoquer des douleurs abdominales, des modifications du transit, un changement de couleur des selles - qui peuvent devenir plus foncées à cause de la présence de sang, ou plus claires. Le cancer de l'estomac peut aussi se manifester par un gonflement de l'abdomen, des nausées, des vomissements, parfois même de sang. Les cancers du pancréas ou des voies biliaires peuvent aussi provoquer une jaunisse.

Face à ces symptômes, "ne les ignorez pas. Contactez votre médecin traitant" rapidement, voire rendez-vous aux urgences en cas de vomissement de sang notamment, recommande la Dr Shergill. Il est essentiel de déterminer la cause de ces symptômes, qui peuvent être provoqués par un cancer ou un autre problème digestif. Dans tous les cas, plus la cause est détectée tôt, meilleures seront les chances de guérison.