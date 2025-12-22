Ces changements peuvent être un signe précoce d'Alzheimer, ils sont souvent remarqués par les proches

Les proches sont souvent les premiers à remarquer des changements qui peuvent indiquer un début de démence.

En vieillissant, il est normal d'avoir de temps en temps des petits oublis et une moins bonne mémoire. Mais parfois, les difficultés sont plus importantes et inquiètent. Est-ce la maladie d'Alzheimer ? Pas forcément. Il existe en effet un phénomène "intermédiaire" entre le vieillissement normal et une démence (comme Alzheimer) : les troubles cognitifs légers.

Les personnes touchées peuvent avoir des problèmes de mémoire, mais aussi d'apprentissage, d'attention, ou encore de langage, comme des difficultés à trouver ses mots. Des symptômes qui peuvent être remarqués par les personnes concernées, ou par leurs proches. Mais ces troubles cognitifs légers ne sont pas forcément synonymes d'Alzheimer. D'abord, "les symptômes du trouble cognitif léger ne sont pas aussi sévères que ceux de la maladie d'Alzheimer ou de la démence", précise l'Institut national américain du vieillissement.

Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, les symptômes sont aussi plus nombreux, s'aggravent dans le temps et n'ont pas le même impact sur la vie quotidienne. Les personnes souffrant de troubles cognitifs "sont encore capables de prendre soin d'elles-mêmes et d'accomplir leurs activités quotidiennes habituelles" d'après l'institut américain, alors que celles souffrant de démence ont des difficultés dans les tâches du quotidien.

Les troubles cognitifs peuvent cependant indiquer un début de démence : "dans certains cas, le trouble cognitif léger est un stade précoce de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. On estime que 10 % à 15 % des personnes atteintes de trouble cognitif léger développent une démence chaque année", précise l'Alzheimer's Association. Les troubles cognitifs peuvent persister pendant plusieurs années sans se dégrader, ou même se résorber.

Les troubles cognitifs peuvent en effet être le signe d'un autre problème de santé qui peut être provisoire, comme des troubles du sommeil, une dépression ou des effets secondaires de médicaments. Des symptômes de troubles cognitifs sont un signal d'alerte et doivent pousser à consulter un professionnel de santé rapidement, afin d'en déterminer la cause, et potentiellement de les prendre en charge rapidement.