10 symptômes de cancer à ne jamais ignorer, il faut les signaler à un médecin "le plus tôt possible"

Même si chaque cancer est différent, certains symptômes sont communs à beaucoup d'entre eux.

En 2023, plus de 433 000 cas de cancers ont été diagnostiqués en France d'après l'Institut national du cancer. Certains sont particulièrement fréquents, comme le cancer du sein, de la prostate, ou le cancer colorectal. Au total, "il existe plus de 200 types différents de cancer, et chacun présente des signes et des symptômes spécifiques", précise l'association Cancer Research UK. Mais plusieurs symptômes sont communs à de nombreux cancers et doivent pousser à consulter un médecin, surtout s'ils persistent et ne peuvent a priori être expliqués. Bien sûr, ces symptômes ne sont pas forcément le signe d'un cancer, ils peuvent être liés à de nombreuses causes, mais il est préférable de vérifier.

D'abord, le cancer est souvent à l'origine de symptômes dits généraux. Un des principaux est une fatigue anormale. Elle est constante et ne passe pas en se reposant. Une perte de poids est aussi un des symptômes les plus courants d'un cancer. Elle peut être provoquée notamment par une perte d'appétit, ou plus rarement des difficultés à avaler. Le cancer peut également provoquer une fièvre et/ou d'importantes sueurs nocturnes.

Ensuite, un symptôme répandu et bien connu du cancer est la douleur. Elle peut se situer n'importe où dans le corps en fonction de la localisation du cancer. De façon similaire, une masse ou un gonflement n'importe où dans le corps, notamment au niveau des seins ou des ganglions du cou, sous l'aisselle ou les clavicules, doivent pousser à consulter.

Aussi, plusieurs cancers peuvent provoquer des symptômes au niveau de la peau. Il y a bien sûr les cancers de la peau : un changement au niveau d'un grain de beauté peut être le signe d'un mélanome, et une plaie qui ne guérit pas peut être un carcinome (le cancer de la peau le plus courant). Mais d'autres cancers peuvent se repérer sur la peau, comme un cancer du sang qui peut provoquer des bleus plus facilement. Une jaunisse peut également être le signe d'un cancer du foie, de l'estomac ou encore du pancréas.

Ensuite, des changements intestinaux (comme une constipation ou une diarrhée inhabituelle et durable) ou de miction (comme des difficultés à uriner) doivent pousser à consulter. Des saignements dans les selles, ainsi que dans les urines ou des saignements vaginaux inexpliqués doivent aussi alerter. Enfin, au niveau respiratoire, une toux ou une voix rauque persistantes peuvent indiquer un cancer du poumon ou ORL.

Globalement, "si vous remarquez des changements importants dans le fonctionnement de votre corps ou dans la façon dont vous vous sentez - en particulier s'ils persistent longtemps ou s'aggravent - informez-en un médecin", recommande la Société américaine du cancer. Trop souvent, le cancer est dépisté tardivement. Connaître les symptômes et consulter rapidement peut faire toute la différence. Plus le cancer est détecté tôt, meilleures sont les chances de guérison.