Ces 5 astuces sont les plus efficaces contre la déprime en hiver

Beaucoup de personnes sont plus déprimées en hiver que le reste de l'année. Certaines souffrent même de dépression saisonnière.

En hiver, les journées sont plus courtes, le soleil se fait rare, on passe plus de temps enfermé chez soi... Résultat, notre moral en prend un coup. Heureusement, il existe des solutions pour contrer cette déprime hivernale. D'abord, il faut comprendre que la déprime - voire la dépression - saisonnière est majoritairement liée aux journées plus courtes et donc au manque de lumière.

La clé est donc de s'exposer plus à la lumière, notamment en passant plus de temps dehors en journée, même si le temps est nuageux. Encore mieux, pourquoi pas une balade ou un footing dehors pour profiter en plus des bienfaits de l'activité physique sur le moral ?

Le sommeil joue aussi un rôle clé pour notre santé mentale. Il est donc essentiel de dormir suffisamment et à heures régulières. Avant de se coucher, mettre en place une routine qui aide à se détendre - par exemple de la lecture - et éviter les écrans aide grandement.

Puisque quand on déprime (voire qu'on souffre de dépression, saisonnière ou non) on a tendance à "hiberner", il est au contraire conseillé de passer du temps avec ses proches, ou de faire des activités sociales. Cours de sport, activités manuelles en groupe, peu importe tant que vous voyez d'autres personnes et faites quelque chose qui vous plaît !

L'alimentation peut aussi jouer un rôle sur la santé mentale. "Les aliments que nous consommons ont non seulement une incidence sur notre humeur, mais aussi sur nos habitudes de sommeil et notre niveau d'énergie", affirme la psychologue Susan Albers à la Cleveland Clinic. En hiver, beaucoup se tournent vers de la nourriture réconfortante, qui n'est pas forcément la meilleure pour la santé...

Pour faire le plein de vitamines et de nutriments, il est préférable de consommer le plus possible d'aliments bruts et de limiter les aliments transformés, trop gras et trop sucrés. On mise particulièrement sur les aliments riches en vitamine D (poissons et produits laitiers notamment), dont on manque généralement en hiver. Des compléments alimentaires de vitamine D peuvent être nécessaires, parlez-en à votre pharmacien ou médecin.

Si cela ne suffit pas et que vous souffrez de symptômes dépressifs (humeur triste persistante, perte d'intérêt pour les activités, manque d'énergie, fatigue, difficultés à se concentrer...), d'autres solutions sont disponibles. La première, spécifique à la dépression saisonnière, est la luminothérapie. Cela "consiste à reproduire par une lampe la lumière naturelle du soleil", nous avait expliqué le Dr Guillaume Camelot, psychiatre. Cette méthode a des bienfaits "connus et reconnus" sur la santé mentale en hiver, affirme-t-il.

Enfin, la dépression saisonnière peut être traitée de la même façon qu'une dépression "classique", avec une psychothérapie et éventuellement des médicaments. Si vous souffrez de symptômes dépressifs persistants, parlez-en à votre médecin.