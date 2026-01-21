Trop de personnes n'ont pas assez de cette vitamine, elle protège pourtant contre de graves infections respiratoires

Manquer de cette vitamine n'est pas sans risque face aux virus de l'hiver.

Les infections respiratoires touchent de très nombreuses personnes chaque hiver. Plusieurs virus bien connus en sont à l'origine comme la grippe, le Covid-19, ou encore le VRS, responsable de la bronchiolite. Les personnes fragiles et âgées sont particulièrement à risque de complications comme la pneumonie.

Il existe heureusement plusieurs moyens de s'en protéger. La vaccination, qui cible principalement ces personnes à risque, est évidemment le premier moyen. On trouve ensuite les gestes barrière, qu'on connaît bien depuis la pandémie - mais qu'on a tendance à avoir oublié... Mais ce n'est pas tout, une autre méthode peut jouer un rôle : la vitamine D !

Pour rappel, cette vitamine est majoritairement synthétisée par la peau grâce au soleil. Sauf qu'en automne et en hiver, du moins en France, il a tendance à être moins présent. Résultat, une importante partie de la population est en carence. C'est pourquoi une supplémentation en vitamine D en hiver est souvent conseillée. Cette vitamine est essentielle, notamment pour notre système immunitaire.

Plusieurs études ont déjà montré que la vitamine D pouvait prévenir la survenue de maladies comme la grippe, mais aussi protéger des formes graves. Des chercheurs britanniques ont cette fois analysé les données de plus de 36 000 adultes britanniques. Ils ont justement montré que les personnes qui ont une carence en vitamine D ont plus de risque d'être hospitalisés pour une infection respiratoire.

L'étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition conclut ainsi que ceux qui avaient moins de 15 nmol/L de vitamine D dans le sang (soit une carence sévère) étaient "33 % plus susceptibles d'être admises à l'hôpital" pour une infection respiratoire par rapport à ceux qui avaient des taux suffisants de vitamine D (au moins 75 nmol/L).

Pour la Dr Abi Bournot, autrice principale de l'étude, les "propriétés antibactériennes et antivirales" de la vitamine D "sont supposées aider à réduire le risque d'infections des voies respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation. Cette recherche apporte des données solides à l'appui de cette théorie". Elle insiste sur l'importance d'un apport suffisant en vitamine D, via l'alimentation et la supplémentation.

Celle-ci "constitue un moyen efficace d'augmenter les niveaux de vitamine D et de réduire le risque d'infections respiratoires graves. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées, qui présentent un risque plus élevé de décès lié à ces infections". Les infections des voies respiratoires inférieures, comme la pneumonie, font partie des 10 maladies les plus mortelles dans le monde chez les 75 ans et plus, rappellent les chercheurs.

De précédentes recherches avaient déjà "montré une relation inverse entre le taux de vitamine D et la probabilité de développer des infections des voies respiratoires", continuent les auteurs. Ils estiment que d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer et préciser ce lien entre vitamine D et infections respiratoires.