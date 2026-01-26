Les plus grands spécialistes de cardiologie sont d'accord : il est urgent d'agir contre ce facteur de risque sous-estimé

Ce facteur de risque est minimisé.

Pollution de l'air, plastique, changement climatique, bruit... Nous sommes tous concernés par ces problématiques liées à l'environnement. S'il devient évident que cela n'est pas sans conséquence pour notre santé, la question est : à quel point ? Notre environnement peut être à l'origine de nombreux problèmes de santé : respiratoires, cérébraux, mentaux, hormonaux... mais aussi cardiaques.

En effet, l'environnement pourrait bien représenter un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires, qui sont la principale cause de mortalité dans le monde, avec 20 millions de décès chaque année. Au moins 4 à 6 millions, soit un sur cinq, parmi eux seraient attribuables aux expositions environnementales. Celles-ci seraient donc tout aussi - voire même plus - responsables de maladies cardiovasculaires que d'autres facteurs de risques connus, comme l'obésité, le tabagisme, l'hypertension ou encore le diabète.

Le Pr Thomas F. Lüscher, président de la Société Européenne de Cardiologie, estime que "les risques environnementaux doivent être considérés au même titre que le tabagisme, l'hypertension et le diabète dans nos évaluations des risques et nos stratégies de prévention". Pour décider de la mise en place d'un traitement par exemple, un médecin va prendre en considération ces facteurs de risques connus, mais pas l'exposition du patient à des stress environnementaux, qui pourraient pourtant jouer un rôle majeur. Le Pr Thomas Münzel considère que "les facteurs de stress environnementaux sont devenus des accélérateurs silencieux" des maladies cardiovasculaires.

La Société Européenne de Cardiologie et les autres principales sociétés mondiales de cardiologies ont rédigé une déclaration conjointe "appelant à une action urgente pour faire face aux facteurs de stress environnementaux en tant que causes majeures, mais évitables, des maladies cardiovasculaires". Pour le Dr Christopher Kramer, président de l'American College of Cardiology, "le moment d'agir pour réduire l'impact de l'environnement sur la santé cardiovasculaire est venu, et cette action est essentielle pour diminuer la charge des maladies cardiovasculaires dans le monde". Les cardiologues insistent notamment sur l'importance d'investir dans plus de recherches pour mieux connaître l'impact des stress environnementaux sur la santé cardiovasculaire, et globale.