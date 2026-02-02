Virus Nipah : voici pourquoi il ne faut pas s'inquiéter en Europe

Deux personnes ont été infectées par le virus Nipah en Inde. La situation inquiète, mais plusieurs éléments sont rassurants.

Le virus Nipah n'est pas très connu du grand public, mais il fait couler beaucoup d'encre depuis la découverte de deux cas en Inde fin janvier. L'inquiétude monte face à la possibilité d'une épidémie mondiale, telle que celle provoquée par le Covid-19. Ce virus est en effet particulièrement dangereux, et il n'y a ni vaccin ni traitement. Le virus Nipah provoque le décès chez 40 à 75 % des personnes touchées. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'inquiéter en Europe.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que "le risque posé par le virus Nipah" est "faible au niveau mondial". L'ECDC (le Centre de contrôle européen des maladies) a également rassuré quant au risque de pandémie. "La voie la plus probable d'introduction du virus Nipah en Europe serait celle de voyageurs infectés. Bien qu'une importation du virus ne puisse être totalement exclue, elle est considérée comme peu probable". Le centre a aussi tenu à rassurer les personnes voyageant en Inde : "le risque d'infection pour les personnes originaires d'Europe voyageant ou résidant dans la zone concernée est évalué comme très faible". Plusieurs raisons poussent ces organisations à juger le risque faible.

D'abord, seuls deux cas ont été détectés, et les deux travaillaient dans le même hôpital. "Le nombre limité de cas et leur lien apparent avec un seul établissement de santé suggèrent qu'il n'existe pas de transmission communautaire à ce stade", estime ainsi l'ECDC. Depuis la découverte de ces deux cas d'infection au virus Nipah, aucun autre n'a été détecté. Près de 200 cas contacts ont été identifiés et testés : tous les tests sont revenus négatifs, et aucun n'a présenté de symptômes.

En plus de la prévention liée aux cas contacts, les autorités locales ont rapidement pris des mesures contre une éventuelle propagation liée à ce virus Nipah. "Une surveillance renforcée ainsi que des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) sont en place, tandis que les investigations sur la source de l'exposition se poursuivent", précise l'OMS. Les hôpitaux et aéroports de la région ont aussi mis en place des mesures de contrôle.

Un virus présent depuis 25 ans

Autre élément rassurant : ce n'est pas la première fois que des cas de virus Nipah sont détectés. Depuis environ 25 ans, des clusters sont régulièrement détectés en Asie, notamment au Bangladesh, en Inde, en Malaisie et à Singapour. Les deux cas récents n'ont donc rien d'exceptionnel : "le virus est présent en Inde, avec des flambées saisonnières liées aux activités des chauves-souris et à certaines pratiques culturelles", rappelle l'OMS. Aucun cas humain n'a été détecté en Europe. "À ce jour, des épidémies n'ont été signalées qu'en Asie", précise l'ECDC.

Enfin, la façon dont le virus se transmet généralement est aussi rassurante pour la population européenne. Le virus Nipah se transmet surtout par des chauves-souris qui ne sont pas présentes en Europe. Il peut aussi se transmettre via l'alimentation, en particulier la consommation de jus de palmier dattier, une culture locale. Le virus peut aussi se transmettre entre humains, mais plus rarement.