"C'est le moment pour tout le monde de vérifier" qu'il est bien vacciné contre ce virus très contagieux

Seule la vaccination peut protéger la population contre cette maladie.

Personne n'aime les piqûres, mais les vaccins sont un des meilleurs moyens de nous protéger de nombreuses maladies, parfois très dangereuses. Grâce aux vaccinations obligatoires chez l'enfant, les couvertures vaccinales sont très élevées... mais pas toujours suffisantes. Résultat, certaines maladies qui pourraient être éradiquées continuent de circuler et de faire des victimes.

C'est notamment le cas de la rougeole. Cette maladie est provoquée par l'un des virus les plus contagieux : chaque personne touchée peut infecter jusqu'à 18 autres personnes ! Et les conséquences pour la santé peuvent être graves, voire fatales. Heureusement, la rougeole peut être évitée grâce à la vaccination. Deux doses apportent jusqu'à 97 % de protection à vie contre la maladie. La vaccination contre la rougeole - associée à la rubéole et aux oreillons (ROR) - est obligatoire chez les nourrissons. Mais elle reste insuffisante : la couverture vaccinale en France est d'environ 92 %, alors qu'il faudrait qu'elle atteigne 95 % pour espérer éradiquer la maladie dans le pays.

Généralement, le nombre de cas "atteint un pic à la fin de l'hiver et au début du printemps", précise l'ECDC, le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, qui appelle la population à s'assurer d'être à jour dans sa vaccination. "C'est le moment pour chacun de vérifier son statut vaccinal contre la rougeole. La vaccination constitue non seulement un acte de protection personnelle, mais aussi un acte de solidarité. L'élimination de la rougeole est possible si nous agissons ensemble", espère l'ECDC.

En 2025 en France, 873 cas de rougeole ont été déclarés (contre 483 en 2024), majoritairement chez des personnes non vaccinées, d'après Santé publique France. Quatre décès ont été recensés, chez des personnes immunodéprimées chez qui la vaccination n'est pas recommandée. La rougeole touche majoritairement les enfants et jeunes adultes, mais peut toucher tout le monde. "À moins que chaque communauté n'atteigne une couverture vaccinale de 95 %, ce virus hautement contagieux continuera de se propager", a insisté le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe.