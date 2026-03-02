10 % des Français ont une maladie rénale : voici les signes que vos reins ne fonctionnent plus bien d'après une néphrologue

Plusieurs symptômes peuvent indiquer un problème aux reins.

Les reins, ces deux petits organes en forme de haricot au milieu du dos, jouent un rôle particulièrement important pour notre santé. Ils fabriquent bien sûr les urines pour éliminer les déchets et toxines de notre corps, mais ce n'est pas tout ! Ils régulent notre hydratation et notre pression artérielle, stimulent la production des cellules sanguines, et aident à maintenir des os solides en produisant de la vitamine D. Alors forcément, une maladie rénale peut avoir un impact majeur. Plusieurs maladies peuvent toucher le rein, principalement l'insuffisance rénale chronique.

Cette maladie courante - elle touche environ 6 millions de Français - se développe lentement, et silencieusement. C'est pourquoi elle est souvent découverte par hasard, lors d'un bilan sanguin. Si elle n'est pas détectée tôt, l'insuffisance rénale se manifeste par plusieurs symptômes qui doivent pousser à consulter rapidement un professionnel de santé.

© 123RF

"Lorsque la fonction rénale commence à diminuer de façon plus significative, l'organisme manifeste des symptômes tels que des gonflements des jambes, des pieds ou du visage", a par exemple précisé la Dr Kellen Costa, néphrologue, au média brésilien Metropoles. Elle a listé d'autres signes d'une insuffisance rénale chronique, comme une fatigue, une anémie, une perte d'appétit, une perte de poids ou encore des nausées. Cette maladie peut aussi provoquer des crampes et impatiences dans les jambes ou encore des démangeaisons. Ces symptômes, peu spécifiques et tardifs, font que cette maladie peut être détectée à un stade avancé.

Heureusement, elle est souvent dépistée avant d'en arriver à ce stade lors de bilans chez les personnes à risque. "L'hypertension artérielle et le diabète sont responsables de près d'un cas sur deux de maladie rénale chronique", précise l'Assurance maladie. Chez les personnes concernés, un suivi rénal régulier est donc indispensable. Les autres facteurs de risque d'insuffisance rénale sont également certaines maladies auto-immunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde) ou des des pyélonéphrites à répétition. L'obésité ou encore le tabagisme augmentent également le risque.

Enfin, d'autres maladies plus ou moins graves peuvent toucher les reins : les infections urinaires, les calculs rénaux, l'insuffisance rénale aigüe, le cancer. Elles peuvent se manifester par différents symptômes : ceux cités plus hauts mais aussi des douleurs, une masse palpable, des changements dans les urines (qui peut devenir mousseuse ou contenir du sang) ou dans leur quantité. Dans tous les cas, il est essentiel de consulter rapidement un médecin pour faire des analyses et déterminer la cause de ces symptômes.