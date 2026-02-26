Maladie de Charcot : l'heure du réveil pourrait réduire le risque de 20%, révèle une étude

Une étude met en évidence un lien entre la maladie de Charcot et le sport et le sommeil.

La maladie de Charcot est tristement connue pour être une des maladies les plus terribles. Elle provoque en effet une paralysie progressive des muscles moteurs, et entraîne le décès en seulement 3 à 5 ans en moyenne. Aujourd'hui, aucun traitement n'existe et les causes de la sclérose latérale amyotrophique (SLA, l'autre nom de la maladie de Charcot) sont mal connues, même si des facteurs de risque possibles ont été identifiés.

Si 10 à 15 % des cas sont héréditaires, la majorité sont dits sporadiques. "La SLA peut toucher tout le monde", précise ainsi l'ARSLA, l'Association pour la recherche sur la SLA. Elle regrette également qu'"aucun facteur de risque n'a été identifié de manière robuste au cours des études".

Une étude publiée le 25 février 2026 et qui sera présentée au congrès annuel de l'American Academy of Neurology en avril a justement apporté de nouveaux éclairages sur des possibles facteurs de risque de SLA. L'étude a inclus 500 000 personnes, suivies pendant 14 ans en moyenne. Après avoir analysé leurs habitudes de sommeil et leur activité physique, les chercheurs ont constaté que les deux facteurs pourraient jouer un rôle dans le risque de développer la maladie de Charcot.

En effet, les chercheurs ont conclu que les lève-tôt avaient 20 % de moins de risque d'avoir une SLA par rapport aux couche-tard. La durée de sommeil avait aussi son importance : les personnes qui dormaient entre 6 et 8 heures par nuit avaient un risque plus faible que celles qui dormaient plus ou moins. Enfin, l'activité physique pourrait également jouer un rôle, puisque l'étude a conclu que les personnes qui avaient une activité physique plus élevée avaient 26 % de moins de risque de développer la maladie de Charcot par rapport à ceux qui faisaient moins de sport.

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour approfondir ces associations, la promotion de comportements de vie sains pourrait représenter une stratégie potentielle pour réduire le risque d'ALS", estime le Dr Hongfu Li, professeur à l'Université du Zhejiang en Chine et auteur principal de l'étude. Celle-ci doit être interprétée avec précaution : elle n'est pas une preuve d'une relation de cause à effet, mais montre seulement une association, qui pourrait être due à des biais. Ces résultats devront donc être confirmés par d'autres études. D'autres causes, notamment génétiques, environnementales (notamment les pesticides ou d'autres polluants) ou encore le mode de vie (en particulier les chocs à la tête chez les sportifs), ont déjà été mises en évidence ou sont soupçonnées.