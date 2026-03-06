"La douleur allait et venait par vagues" : à seulement 20 ans, on lui diagnostique un cancer du côlon

Elle a raconté son histoire pour sensibiliser les jeunes au cancer colorectal.

Quand on est jeune, le cancer est une des dernières choses auxquelles on devrait penser. Pourtant, de plus en plus de jeunes adultes en souffrent. C'est le cas de Katie Davis, qui a été diagnostiquée d'un cancer du côlon à seulement 20 ans. Elle a souhaité raconter son histoire pour sensibiliser les jeunes comme elle à ce cancer dévastateur.

La jeune femme, alors étudiante à l'université, a commencé à ressentir des douleurs abdominales par vagues. Au départ, les douleurs ne survenaient que de temps en temps, et ne duraient pas longtemps. "Je pouvais rester longtemps sans rien ressentir, puis la douleur arrivait et ne durait que quelques minutes, parfois même seulement quelques secondes", a-t-elle raconté à Business Insider.

Mais au fur et à mesure, la douleur est devenue de plus en plus intense, à un tel point qu'elle était parfois pliée en deux. Quelques mois après le début de ses symptômes, la jeune femme est allée consulter dans un centre de soins d'urgence. Sur place, les médecins estiment qu'il s'agit probablement d'un kyste ovarien, qui devrait disparaître spontanément. Ils lui conseillent cependant de se rendre aux urgences si les symptômes évoluaient.

C'est hélas ce qu'il s'est passé. Peu de temps après, la jeune étudiante a commencé à souffrir de frissons et de vomissements. Elle s'est donc rendue aux urgences, où plusieurs examens ont été réalisés. D'abord, une échographie et un scanner, qui ont montré une inflammation au niveau de son côlon, qui contenait du liquide, signe d'une infection ou encore... d'un cancer. Les médecins ont donc recommandé une coloscopie pour en savoir plus. "Je ne pensais pas du tout que j'allais en ressortir avec un cancer ou quelque chose de vraiment grave", s'est souvenue Katie.

Mais en se réveillant après la coloscopie, le médecin a annoncé à sa mère qu'il était "presque certain" que la cause de ses symptômes était une masse cancéreuse dans son côlon. Katie a effectivement été diagnostiquée d'un cancer du côlon peu de temps après. Elle se souvient de ce moment fatidique de l'annonce du diagnostic : " Je ne savais vraiment pas quoi penser ni quoi ressentir. Au début, j'étais surtout engourdie et confuse. Comment est-ce que ça a pu m'arriver ?", a-t-elle tout de suite pensé.

© Le message partagé par Katie Davies sur un groupe Facebook consacré au cancer du colon.

Après l'annonce est venu le traitement : d'abord une chirurgie, puis une chimiothérapie, qu'elle a particulièrement mal toléré. Elle a non seulement souffert de fatigue extrême, de nausées, d'une neuropathie - des effets secondaires typiques des traitements du cancer - mais aussi d'une perte de vision.

Elle a donc changé de traitement, passant à une chimiothérapie par voie orale, ce qui lui permettait de ne pas être obligée de rester à l'hôpital, et de continuer ses cours à l'université. "J'ai essayé de continuer mes activités autant que possible, mais c'était vraiment difficile de travailler quand je me sentais aussi mal à cause de la chimiothérapie". Son traitement a fini par payer : elle a été déclarée en rémission, et nécessite aujourd'hui seulement un suivi régulier. Depuis, elle souhaite faire mieux connaître les symptômes du cancer du côlon, et appelle les jeunes à écouter leurs corps, comme elle l'a fait. Katie Davis a même lancé une campagne de dons pour aider la recherche.