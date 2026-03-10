"Un tournant dans le traitement du cancer du sein" : la radiothérapie est aussi efficace si elle est plus courte, selon une étude française

Une étude française va "transformer la prise en charge du cancer du sein".

La radiothérapie, une des armes contre le cancer du sein, est tout aussi efficace avec une durée bien plus courte que le protocole actuel. C'est la conclusion d'une étude française publiée dans la célèbre revue The Lancet ce 7 mars 2026. Suite à la publication de ces résultats déterminants, "le traitement standard de radiothérapie des cancers du sein va changer partout dans le monde", affirme même le premier centre européen de lutte contre le cancer Gustave Roussy, qui a participé à l'étude.

L'étude, menée dans 29 hôpitaux français auprès de plus de 1 200 patientes atteints d'un cancer du sein au stade locorégional - lorsque les ganglions sont touchés. La moitié d'entre elles ont reçu le traitement standard de radiothérapie, soit 25 séances sur 5 semaines. L'autre moitié à reçu un schéma de traitement plus court : 15 séances sur 3 semaines.

Après 5 ans de suivi, l'étude a conclu qu'un schéma de radiothérapie en 3 semaines "ne pose pas plus de risque pour les patientes que le parcours standard en cinq semaines", précise Gustave Roussy. Le traitement plus court est tout aussi efficace que le traitement actuel "pour prévenir les récidives et assurer les mêmes chances de guérison aux patientes". Enfin, ce protocole raccourci n'augmente pas le risque d'effets secondaires, graves ou non.

Pour la Dr Sofia Rivera, onco-radiothérapeute à Gustave Roussy et autrice de l'étude, "il est possible de traiter tout aussi bien, mais beaucoup plus vite, en réduisant de deux semaines le parcours des femmes sans aucun surrisque de complications. Au-delà de l'innovation technique, c'est une victoire pour la qualité de vie des patientes : nous rendons le traitement moins lourd, moins fatigant et plus accessible". Cette étude représente en effet une "avancée majeure au bénéfice des patientes", pour le centre Gustave Roussy.

De précédents résultats avaient déjà montré le bénéfice de ce protocole raccourci, qui est d'ailleurs devenu la norme au Royaume-Uni par exemple, mais de nouvelles preuves solides étaient attendues : l'étude française les a justement apportées. Ainsi, ce protocole "s'impose désormais comme le nouveau standard thérapeutique mondial" pour le traitement du cancer du sein locorégional, qui représente environ un tiers des cas. En France, plus de 60 000 cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année.