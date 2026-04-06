Ce vaccin recommandé aux plus de 65 ans est trop souvent oublié

Un vaccin contre des bactéries particulièrement dangereuses est recommandé à tous les plus de 65 ans depuis 2025.

Depuis 2025, le vaccin contre les pneumocoques est recommandé à tous les plus de 65 ans. Les pneumocoques sont des bactéries responsables d'infections fréquentes et graves : pneumonies et pneumopathies bien sûr mais aussi septicémies et méningites. Ces bactéries représentent "la principale cause de décès au cours d'infections respiratoires chez les adultes de plus de 65 ans. C'est aussi la première cause d'infections invasives (méningites, bactériémies) chez l'adulte en France", précise la Haute autorité de Santé. Elles sont aussi un des principaux facteurs de complications lors de la grippe.

Ces infections touchent principalement - et sont particulièrement sévères chez - les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Le vaccin contre les pneumocoques est ainsi obligatoire pour les nourrissons, et recommandé chez les adultes à risque et tous les plus de 65 ans, qui sont les plus touchés. "Aujourd'hui, ce sont les patients adultes qui ont la plus forte incidence d'infection par le pneumocoque. L'âge est donc le premier facteur", a expliqué au Quotidien du médecin la Pr Odile Launay, du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Cochin (AP-HP).

Malgré les risques et la recommandation vaccinale, peu de personnes concernées sont vaccinées. D'après des chiffres de Santé Publique France relayés par le Quotidien du médecin, moins de 20% des personnes à risque sont vaccinées contre les pneumocoques. "Nous devons améliorer ces chiffres de couverture vaccinale, estime le Pr Colas Techrakian, du service de pneumologie de l'hôpital Foch. En France, 17 millions de personnes sont éligibles à la vaccination contre le pneumocoque, dont 1,8 million de patients immunodéprimés, 6 millions de personnes vivant avec une maladie chronique".

En pratique, deux vaccins contre les pneumocoques (Prevenar 20 de Pfizer et Capvaxive de MSD) sont disponibles et remboursés à 65%. Une dose suffit, et le vaccin peut être administré en même temps qu'un autre (contre la grippe ou le Covid-19 par exemple). Au total, 4 vaccins sont aujourd'hui recommandés à tous les plus de 65 ans : pneumocoques, grippe, Covid-19 et zona, plus le rappel DTP.