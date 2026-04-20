Vous avez la bouche sèche ? C'est peut-être la faute d'un de ces 500 médicaments, certains sont très courants

De très nombreux médicaments peuvent provoquer une sécheresse buccale, qui est loin d'être anodine.

Chaque jour, notre corps produit environ 1 litre de salive par jour. Si cela peut dégoûter, la salive a pourtant des rôles essentiels pour notre santé : elle protège la bouche des bactéries et virus, réduit le risque de caries, participe à la digestion, aide à parler, mâcher, manger... Alors quand la salive est réduite, cela peut avoir d'importantes conséquences, comme des infections, des caries, voire des difficultés à s'alimenter et à parler. "Les signes cliniques sont parfois très invalidants. Le retentissement sur la vie sociale peut être important", précise la Revue du praticien.

La sécheresse buccale est fréquente, notamment chez les personnes âgées - la production de salive diminue avec l'âge - mais aussi chez les personnes qui prennent certains médicaments. "On estime que plus de 500 médicaments peuvent être responsables" d'une sécheresse de la bouche, d'après le site de référence Vidal. Certains sont très courants.

Plusieurs font partie des médicaments les plus remboursés en France, d'après l'Assurance maladie. Il s'agit notamment de l'esoméprazole et du pantoprazole (des anti-reflux), du Dafalgan codéine, ou encore du paroxétine (un antidépresseur). De nombreux psychotropes provoquent d'ailleurs cet effet indésirable : antidépresseurs (Sertraline, Prozac...), anxiolytiques (Valium, Diazépam...), ou encore neuroleptiques (halopéridol, quiétapine...).

Parmi les autres médicaments qui peuvent provoquer une sécheresse buccale, on retrouve également des antihistaminiques (comme la cétirizine), les diurétiques, des antalgiques (codéine, morphine, tramadol), des somnifères, des bronchodilatateurs, des traitements contre l'hypertension artérielle, l'épilepsie, la maladie de Parkinson ou encore le cancer.

Heureusement, la sécheresse buccale n'est pas une fatalité. La principale solution est bien sûr l'arrêt du médicament en cause, ou l'ajustement de la dose si possible. Mais beaucoup de ces médicaments ne peuvent pas être arrêtés : d'autres solutions existent. Il faut alors adapter son hygiène de vie, notamment en arrêtant le tabac, en modifiant son alimentation (éviter les aliments secs notamment), en buvant beaucoup d'eau, ou encore en mangeant des chewing-gums sans sucre.

Si cela ne suffit pas, "en pharmacie, des sprays, gels ou bains de bouche spécialement conçus pour humidifier la bouche apportent un soulagement temporaire. Dans certains cas, des traitements stimulant la salivation sont aussi proposés", précise Que Choisir. Si vous souffrez de sécheresse buccale, parlez-en à votre médecin ou pharmacien afin de déterminer la cause et trouver une solution adaptée à votre cas. Si la sécheresse buccale est chronique, des consultations régulières chez un chirurgien-dentiste sont indispensables pour prévenir l'apparition de problèmes bucco-dentaires.