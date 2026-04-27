Maladie de Charcot : un médicament bientôt remboursé ? Tout savoir sur le Qalsody

Le Qalsody pourrait être remboursé pour certains malades de Charcot après une réévaluation de la Haute Autorité de Santé qui reconnaît désormais un intérêt potentiel à ce traitement innovant.

La Haute Autorité de santé vient d'ouvrir la voie à un possible remboursement du Qalsody pour traiter une forme rare de la maladie de Charcot. La HAS a annoncé dans un communiqué publié le 21 avril 2026 que "les données en vie réelle nouvellement portées à la connaissance de la CT lui ont permis de reconnaître que Qalsody est susceptible de présenter un intérêt dans cette indication". L'instance précise que ces données "suggèrent effectivement chez certains patients un bénéfice potentiel du médicament en termes d'efficacité clinique, d'effet biologique (taux de neurofilaments, critère de substitution non validé à ce stade) et une tolérance acceptable à court terme."

Cette décision marque un tournant après le refus initial de 2024. La Commission de la transparence rehausse désormais le service médical rendu du Qalsody, le faisant passer d'"insuffisant" à "faible", niveau qui permet d'envisager un remboursement par la Sécurité sociale. "On ouvre la porte, mais avec prudence", explique le professeur Pierre Cochat, président de la Commission de la transparence, interrogé par Libération.

Pour les patients atteints de la forme génétique de la maladie de Charcot avec mutation du gène SOD1, cette annonce représente toutefois un immense soulagement et une lueur d'espoir dans le traitement de la maladie. Cette forme rare ne concerne qu'environ 2% des 7000 personnes touchées par la maladie de Charcot en France, mais pour ces patients, le Qalsody constitue le premier traitement ciblé disponible. L'ARSLA, principale association française de lutte contre la maladie, parle ainsi d'un "pas très important. On était inquiets pour les patients qui risquaient de ne plus pouvoir recevoir leur traitement", confie à Libération Bettina Ramelet, directrice générale adjointe de l'association.

Qalsody : comment agit ce médicament contre une forme de la maladie de Charcot ?

Le Qalsody, dont le principe actif est le tofersen, agit de manière innovante sur les mécanismes moléculaires de la maladie. Il s'agit d'un oligonucléotide antisens qui cible spécifiquement l'ARN messager produit par le gène SOD1 muté. En bloquant cet ARN, le médicament empêche la production de la protéine SOD1 défectueuse responsable de la destruction des neurones moteurs. Cette approche diffère radicalement des traitements symptomatiques habituels et vise à ralentir directement la progression de la maladie.

Le Qalsody est un médicament sous forme d'injection mensuelle intrathécale, c'est à dire au niveau lombaire. "Le traitement par tofersen ne doit être instauré que par un médecin expérimenté dans la prise en charge de la SLA et administré par des professionnels de santé expérimentés dans la réalisation des ponctions lombaires ou sous la supervision de ces professionnels de santé", précise la HAS.

Des effets secondaires sont également redoutés, la HAS indiquant qu'il "sera notamment discuté avec le patient du fait que le traitement peut être associé à des EI graves (myélite et/ou radiculite, augmentation de la pression intracrânienne et/ou œdème papillaire) et la prise en compte du fardeau du traitement (administration mensuelle intrathécale)."

Qalsody : le médicament remboursé durant une période de test d'un an ?

La prudence reste néanmoins de mise. La HAS souligne que "l'essai clinique réalisé ne permet pas d'apporter la preuve robuste d'un bénéfice clinique de Qalsody sur l'évolution fonctionnelle de la maladie, ni d'établir sa bonne tolérance à long terme." L'autorité conditionne donc le maintien de son avis favorable au recueil de nouvelles données sur l'efficacité, la survie globale, la qualité de vie et la tolérance. Une réévaluation est ainsi prévue dans un délai maximal d'un an, période durant laquelle les patients pourront potentiellement bénéficier d'un accès remboursé au traitement tout en contribuant à enrichir les connaissances sur son efficacité réelle.