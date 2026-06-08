Wegovy, Mounjaro... Les médicaments contre l'obésité bientôt remboursés, à quelle date et pour qui ?

Deux médicaments prescrits contre l'obésité vont être remboursés en France. Voici quand et sous quelles conditions.

Leur remboursement était très attendu depuis des mois par les professionnels de santé, et surtout les patients atteints d'obésité. Les médicaments contre l'obésité Wegovy et Mounjaro, déjà disponibles depuis 2024 en France sur prescription, vont être remboursés par l'Assurance maladie. Cette mesure a été annoncée par la ministre de la Santé et publiée dans deux arrêtés du Journal Officiel le 28 mai 2026. Les deux médicaments seront remboursés à partir du 15 juin.

Wegovy, Mounjaro... Quelle va être la prise en charge des médicaments contre l'obésité ?

Les médicaments contre l'obésité Wegovy et Mounjaro, qui coûtent normalement environ 300 euros par mois, vont être pris en charge à 65 % par l'Assurance maladie. Mais "pour la très grande majorité (des patients) ce sera un remboursement à 100%", a affirmé la ministre de la Santé Stéphanie Rist lors de son annonce à TF1. La plupart des patients qui pourront bénéficier du remboursement de ces deux médicaments ont en effet des comorbidités, ce qui leur procure une prise en charge totale et non pas seulement à 65 %.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du remboursement des médicaments contre l'obésité ?

Les médicaments contre l'obésité Wegovy et Mounjaro pourront être remboursés à 65 % sous des conditions strictes. Les patients concernés devront remplir plusieurs critères, qui sont les mêmes que pour la chirurgie bariatrique :

IMC égal ou supérieur à 40 sans comorbidité,

ou IMC égal ou supérieur à 35 avec comorbidité. Il s'agit notamment du diabète de type 2, de l'hypertension, de l'apnée du sommeil modérée ou sévère, ou encore de problèmes de fertilité.

Les médicaments ne pourront être prescrits qu'en deuxième intention, après échec d'une prise en charge nutritionnelle ; et ils devront être associés à un régime hypocalorique et une augmentation de l'activité physique.

Ces conditions de remboursement sont plus strictes que celles de l'autorisation de mise sur le marché et donc de prescription. Pour se faire prescrire ces médicaments, il faut avoir un IMC supérieur ou égal à 27 avec comorbidité, ou un IMC supérieur à 30. Le remboursement, lui, sera donc réservé aux patients atteints des obésités les plus sévères. Les patients se situent entre les deux pourront toujours se faire prescrire les médicaments, mais ils ne seront pas pris en charge.

Comment obtenir le remboursement de Wegovy et Mounjaro ?

Si ces conditions sont remplies, un médecin peut alors prescrire Wegovy ou Mounjaro. Si tous les médecins pouvaient jusqu'alors les prescrire (sans prise en charge), les arrêtés concernant le remboursement prévoient que la prescription initiale soit réservée aux professionnels spécialistes de l'obésité, exerçant en centres spécialisés. Une décision inattendue et décriée par les professionnels de santé, puisqu'il y a peu de médecins spécialistes face à une forte demande. Le renouvellement pourra lui être effectué par tout médecin. Enfin, pour bénéficier de la prise en charge par l'Assurance maladie, il faudra remettre en pharmacie un document rempli par le médecin prescripteur qui justifiera que le patient correspond bien aux indications de remboursement.