Cancer du pancréas : attendu avec impatience, ce médicament obtient enfin le feu vert en Europe

Après une "évaluation accélérée", l'Agence européenne du médicament a autorisé un traitement aux résultats acclamés par les oncologues.

La présentation de ses résultats avait reçu une standing ovation des milliers d'oncologues du monde entier rassemblés au congrès 2026 de l'ASCO. "L'annonce des résultats du daraxonrasib face aux cancers du pancréas métastatiques a littéralement soulevé les foules", affirme même la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Ce médicament considéré comme révolutionnaire a en effet montré des résultats inédits chez des patients atteints d'un cancer du pancréas, un des cancers aux plus mauvais pronostics. Le taux de survie à 5 ans est de 11 % seulement, et 13 000 personnes en sont décédées en 2022. "Compte tenu de la gravité de la maladie, de l'efficacité limitée et de la toxicité importante des chimiothérapies habituellement utilisées, il est nécessaire de développer de meilleures options thérapeutiques pour ces patients", souligne d'ailleurs l'Agence européenne du médicament (EMA), qui a donné son feu vert pour autoriser ce traitement le 15 octobre 2026 après une évaluation accélérée. Le traitement est déjà autorisé aux États-Unis.

L'EMA précise que le traitement, appelé Rasonque, sera "destiné aux adultes atteints d'un adénocarcinome pancréatique métastatique ayant déjà reçu au moins un traitement". La prochaine étape est l'autorisation de la Commission européenne, "qui accélérera la décision concernant l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché valable dans toute l'Union européenne", d'après l'EMA. "Une fois cette autorisation accordée, les décisions relatives au prix et au remboursement du médicament seront prises par chaque État membre, en tenant compte de sa place potentielle et de son utilisation dans le système de santé national", précise l'Agence.

Une survie doublée chez les patients atteints d'un cancer du pancréas

Le daraxonrasib a été testé auprès de 500 patients, qui avaient déjà reçu un premier traitement, dans un essai de phase 3. La moitié a reçu le daraxonrasib, et l'autre moitié a reçu une chimiothérapie. Les premiers ont survécu deux fois plus longtemps que ceux qui ont reçu la chimiothérapie. "La survie globale médiane a atteint 13,2 mois avec le daraxonrasib, contre 6,6 mois avec la chimiothérapie", écrivent les chercheurs dans le rapport de l'étude publiée dans le New England Journal of Medicine en juin 2026. Des résultats "sans précédent", d'après le laboratoire Revolution Medicines, qui a développé cette nouvelle thérapie.

En plus d'améliorer considérablement la survie des patients, le daraxonrasib était aussi mieux toléré. "Les effets indésirables liés au traitement ayant conduit à son arrêt sont survenus chez 1,2 % des patients traités par daraxonrasib, contre 11,2 % de ceux ayant reçu une chimiothérapie", précise le rapport de l'essai clinique. Autre avantage : le daraxonrasib est un comprimé à prendre par voie orale une fois par jour, alors que les traitements anti-cancéreux sont souvent injectés en intraveineuse.