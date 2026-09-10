Contraceptifs à base de désogestrel et risque de cancer au cerveau : un courrier envoyé, quelles pilules sont concernées ?

1,6 million de femmes qui prennent certains contraceptifs, notamment à base de désogestrel, vont recevoir un courrier les informant d'un risque de méningiome.

L'Agence du médicament lance une nouvelle fois l'alerte. En septembre, elle mène une campagne d'information du risque de méningiome - un cancer du cerveau - chez les femmes prenant certains contraceptifs, notamment à base de désogestrel. Les 1,6 million de femmes qui prennent ces contraceptifs vont ainsi recevoir à partir du 14 septembre 2026 un courrier de l'ANSM, ainsi que les médecins qui les ont prescrits.

Quel est le risque avec ces contraceptifs ?

Certains contraceptifs hormonaux sont associés à un augmentation "très faible" du risque de méningiome lorsqu'ils sont pris plus d'un an. Un méningiome est une tumeur, généralement non cancéreuse, qui se développe dans les méninges, les enveloppes qui entourent le cerveau. Cette tumeur peut provoquer des symptômes voire de "troubles graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale lourde et à risque", précise l'ANSM.

Ce risque a été mis en évidence dans une étude publiée en 2024, qui a conclu à un risque multiplié par 1,7 au-delà de 5 ans d'utilisation, et multiplié par 2 au-delà de 7 ans. Le risque augmente davantage chez les femmes de plus de 45 ans, et chez celles qui ont déjà pris un progestatif à risque de méningiome (comme Androcur ou Lutényl). Si ces chiffres peuvent sembler alarmants, le Dr Geoffroy Robin, gynécologue médical au CHU de Lille et secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a tenu à rassurer sur France Info les personnes concernées : "il ne faut surtout pas s'inquiéter parce que c'est un risque qui est extrêmement faible en valeur absolue".

Et autre information rassurante : cette augmentation du risque n'est pas définitive, elle n'est plus observée un an après l'arrêt du traitement. Les résultats de cette étude avaient déjà fait l'objet de plusieurs communications de l'ANSM. En juillet 2026, l'Agence européenne du médicament a recommandé d'ajouter ce risque dans la notice des contraceptifs concernés.

Quels sont les contraceptifs concernés ? Est-ce seulement ceux à base de désogestrel ?

Les contraceptifs concernés sont à base de désogestrel et d'étonogestrel, deux substances dites progestatives utilisées dans certaines contraceptions hormonales. Ces substances peuvent être présentes seules ou associées à un œstrogène. Il s'agit :

des pilules à base de désogestrel 75μg seul : Antigone, Cerazette, Elfasette, Optimizette, et autres génériques des laboratoires Biogaran, Cristers et Sandoz ;

des pilules combinées désogestrel 150 μg / éthinylestradiol : Desobel, Mercilon, Varnoline et Varnoline continu, et autres génériques des laboratoires Biogaran, EG labo, Viatris ;

de l'implant contraceptif sous-cutané Nexplanon ;

des anneaux vaginaux à base de désogestrel et éthinylestradiol : Nuvaring, Etoring et générique du laboratoire Viatris.

Que faire si je suis concernée ?

"Les femmes recevant ce courrier d'information sont invitées à ne pas arrêter leur contraception de leur propre initiative", ce qui les exposerait à un risque de grossesse non désirée. "Il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous médical en urgence", insiste l'ANSM. Ces courriers ont seulement pour but d'informer les femmes concernées de ce risque, et qu'elles s'assurent que leur contraception est adaptée à leur situation lors de leur prochaine consultation de routine avec leur médecin ou sage-femme.

"Recevoir ce courrier ne signifie pas avoir un méningiome ni présenter un risque élevé. En l'absence de symptômes, il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous médical en urgence", rassure l'ANSM. Il est par contre important de connaître les symptômes évocateurs d'un méningiome afin de consulter s'ils apparaissent. Il s'agit de maux de tête persistants, de troubles de la vision, du langage ou de l'équilibre, d'une faiblesse musculaire, de troubles de la mémoire ou de l'apparition ou l'aggravation d'une épilepsie.